Забраниха на Тайгър Уудс да вози внуците на Тръмп

Легендата на голфа обяви, че се оттегля за известно време от публичния живот след поредна катастрофа в нетрезво състояние

Световноизвестният голфър Тайгър Уудс отново е принуден да се оттегли от публичния живот, след като катастрофира в нетрезво състояние. 50-годишната звезда вече има три подобни инцидента зад гърба си, които му костваха болезнени операции, пропуснати състезания, провален брак и разтрогнати рекламни договори.

Сега той блъсна своя джип в ремарке, теглено от пикап, близо до дома си във Флорида. От удара колата му се преобърна на една страна и се наложи да излезе от пътническата врата. Дошлите на място полицаи откриват, че движенията му са забавени, очите зачервени и обилно се поти въпреки работещия силно климатик в автомобила му. Първоначално допускат, че е пил, и му правят полеви тест за алкохол, който е отрицателен. Предлагат да даде урина за тест за опиати, но той отказва. Уудс е задържан, което се превръща в световна новина не само защото става въпрос за едно от най-известните имена в голфа, но и защото от известно време е тясно свързан със семейството на американския президент.

Преди година той съобщи, че е във връзка с бившата снаха на Доналд Тръмп Ванеса. “Любовта е във въздуха и животът е по-добър с теб до мен. Очаквам с нетърпение нашето пътуване през живота заедно”, написа Уудс в социалните мрежи, пускайки тяхна обща снимка. Тогава нещата изглеждаха много обещаващи и за двамата. Техни близки твърдяха, че след години на разочарования и търсения те най-сетне са намерили сродна душа.

Сега всичко това обаче е поставено на карта. Американски медии разкриха, че Ванеса Тръмп е поставила условие на Уудс, че ако

не се справи със зависимостта си към опиати, ще си тръгне

Двамата са имали труден разговор след освобождаването му от ареста, по време на който тя е говорела за разочарованието си, а той се е опитвал да я увери, че е в състояние да се справи сам. Явно това не е първа разправия между двамата, защото бе съобщено, че на Уудс му е забранено да вози внуците на Тръмп още преди катастрофата.

Ванеса има пет деца от първородния президентски син Доналд Тръмп - младши, за когото бе омъжена в продължение на 13 г. Твърди се, че точно покрай някое от тях се сближава с легендарния голфър. Те не са само посещавали едно и също частно училище с наследниците на Уудс, но също като него са запалени по този спорт. Даже синът му Чарли и дъщерята на Ванеса - Кай, се смятат за много обещаващи състезатели по голф. 18-годишната госпожица Тръмп призна преди време, че е пусната да играе веднага след като е проходила. И това се е случило благодарение на майка ѝ, не толкова на любовта на бащиното ѝ семейство към този спорт. “Когато играя с дядо, той винаги се опитва да ме разсее на игрището, ако не сме в един отбор и трябва да му напомням, че аз също съм Тръмп”, споделя Кай, която става все по-популярна в социалните мрежи с новини за своя живот.

Тя си партнира по време на състезания с Чарли Уудс още преди родителите им да започнат любовна връзка. Така че забраната да не може да пътува в една кола с баща му със сигурност създава проблеми. Службите, които се грижат за охраната на президентското семейство, обаче смятат, че рискът е висок. Даже посъветвали Тайгър Уудс

да си наеме професионален шофьор,

но той отказал. Според списание “Пийпъл” това се дължи на факта, че не иска никой да го наблюдава или да знае какво прави. “Той не е социална пеперуда. Предпочита да се мотае около дома си, с децата си, да удря топки или да играе видеоигри. Презира обществения контрол и мисли, че е добре да шофира”, казва близък до него източник пред изданието.

Така че случващото се е голямо изпитание за звездата. “Осъзнавам и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам. Оттеглям се за определен период, за да потърся лечение и да се фокусирам върху здравето си. Това е необходимо, за да поставя благосъстоянието си на първо място и да работя за трайно възстановяване”, написа в социалните мрежи 15-кратният шампион от големи турнири. С това той сложи край на спекулациите, че може да се яви на важно състезание през април, както го направи през март след близо двегодишна пауза.

Тя бе вследствие на сериозни травми, получени по време на катастрофа през 2021 г. Тогава джипът му се преобърна няколко пъти. Той остана заклещен в него и претърпя няколко операции заради фрактури на краката. Миналата година се подложи на нова медицинска интервенция за смяна на лумбален диск, за да се справи с проблеми в гърба.

През 2017 г. той също бе арестуван по подозрение, че е шофирал под въздействието на алкохол, когато бе намерен заспал на волана на колата си. Осем години по-рано се блъсна в оградата на съсед и се наложи първата му съпруга да разбие прозореца със стик за голф, за да го измъкне. Шведският модел Елин Нордегрен бе омъжена за шампиона в продължение на 6 г. и имат две деца. Отношенията им се разпадат, след като таблоид съобщава, че шампионът поддържа

извънбрачна връзка с управителка на нощен клуб, и други жени

обявяват, че са били в интимни отношения с него. Разводът им е толкова шумен, че накърнява сериозно обществената репутация на Уудс. Той използва получените травми по време на катастрофата, за да си вземе почивка от голфа и да се подложи на терапия от сексуална зависимост.

Сега пък се налага да се лекува заради пристрастяване към болкоуспокояващи, на които от няколко години разчита сред поредицата от катастрофи и спортни травми. В доклада от полицейския му арест пише, че у него са открити две такива хапчета, но не е ясно дали подобен медикамент е причина за инцидента заради отказа на Уудс да даде урина за лабораторен тест. Самият той твърди, че се е разсеял, защото се е навел да си пусне музика, което довело до сблъсъка с другия автомобил. Дали наистина е така, ще се разбере в края на април, когато е насрочено съдебно дело за катастрофата.

Звездата ще се лекува от зависимости извън САЩ

Тайгър Уудс получи разрешение да напусне Америка въпреки предстоящото дело за предизвиканата от него катастрофа. Това се случи, след като адвокатите му отправиха молба до съда във Флорида, в която посочиха, че се нуждае от специализирано лечение.

“Според лекуващия лекар на подсъдимия той има спешна необходимост от ниво на грижа, което не може да бъде осигурено безопасно и ефективно в рамките на Съединените щати, тъй като личният му живот е бил многократно компрометиран. Непрекъснатият медицински контрол и публично излагане създават значителни пречки и биха довели до неуспехи и невъзможност за пълноценно участие в лечението”, пишат в искането си защитниците на Уудс. Къде точно той ще се лекува, не е известно, но бе съобщено, че отменя всички свои спортни ангажименти до 2027 г.

Уудс е един от най-великите играчи на голф, който не само се нарежда на четвърто място в световната ранглиста за всички времена, но доказва с атрактивната си игра, че този спорт не е само за бели богаташи.

“Той е много близък мой приятел, невероятен човек, невероятен мъж...Има някакви затруднения в момента и се надявам да ги реши”, коментира американският президент Доналд Тръмп.