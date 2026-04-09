"Хогуортс" в новия "Хари Потър" - бледичък и невълшебен, феновете недоволни, че проф. Снейп е тъмнокож

НВО пусна дебютен тийзър за сериала по романите на Джоан Роулинг за детето вълшебник Хари Потър и посочи примерната дата за премиерата - Коледа, 25 декември 2026 г.

Първото промоционално събитие, свързано с новия сериал за детето вълшебник Хари Потър по НВО, светкавично стартира мащабно обсъждане в социалните мрежи и медиите. Някои са щастливи, че книгите най-накрая ще получат цялостна филмова адаптация и всъщност много потребители харесаха първия тийзър: той има близо три милиона харесвания в Instagram и 187 000 в YouTube, а в коментарите феновете на франчайза благодарят на HBO и казват, че нямат търпение за премиерата на първия сезон "Хари Потър и философският камък".

Очевидно е, че поредицата вече ще има нова публика. "Това поколение най-накрая ще разбере магията на Хари Потър", пише зрител под тийзър публикацията на официалната страница на сериала в Instagram. Други нямат търпение най-накрая да видят на екрана многобройните сцени от романите, които бяха пропуснати от филмите. Някои дори признават, че изобщо не харесват адаптациите на Warner Bros. - по-специално защото режисьорите и сценаристите са елиминирали важни сюжетни линии, и смятат формата на сериала за по-подходящ.

Най-честото оплакване е, че магьосническият свят изглежда някак фалшив. "Прилича на лош скеч от Saturday Night Live", оплаква се един от тях в социалната мрежа X. Мнозина бяха разочаровани и от липсата на оригиналност на проекта: на пръв поглед светът на Потър в сериала изглежда съвсем малко по-различен от филмовите адаптации на Warner Bros. "Практически идентично момче в абсолютно същия гардероб и къща, абсолютно същият "Хогуортс" с абсолютно същия декор, с абсолютно същия Хагрид... Странно е даже, че са използвали нова музика", споделя впечатленията си журналистката София Сноу в своя Telegram канал. Под тийзъра в YouTube пък @crumblebee6728 коментира: "Някой в Reddit го нарече "римейк на игрален филм" и разбирам защо".

Цветовата палитра на сериала също е критикувана, тъй като потребителите я намират за твърде скучна. В поредицата филми ранните са били по-светли и ярки, докато по-късните, най-трагични и насилствени, са били по-тъмни и по-мрачни; мнозина бяха изненадани, че сериалът на HBO още в първия си сезон е изглеждал мрачен.

Друго често срещано оплакване е липсата на изразителност на музиката в сравнение с известната музика на Джон Уилямс.

Както се очакваше, Паапа Есиеду получи най-голямо внимание като Северус Снейп, въпреки че героят му се появява в тийзъра за по-малко от секунда. Феновете критикуваха избора на чернокож актьор да играе един от най-популярните герои преди година, когато HBO обяви кастинга на Есиеду в сериала. Това е единственото забележително отклонение от канона на книгата с изключение на стройния Дъдли Дърсли, защото в романите и игралната поредица братовчедът на Потър беше много с наднормено тегло.

Хари Потър: Доминик Маклафлин - Даниел Радклиф

Даниел Радклиф играе тази роля във всички филми. В сериала той ще бъде заменен от изгряващата звезда Доминик Маклафлин, роден през 2013 г. Той посещава курсове по актьорско майсторство от седемгодишен, вече е участвал в два проекта и е преминал кастинг с 30 000 кандидати. Феновете отбелязват приликите между неговата екранна и книжната версия на образа.

Рон Уизли: Аластър Стаут - Рупърт Гринт

Рупърт Гринт изигра непохватния приятел на Хари Потър във филмите. Той продължава да развива актьорската си кариера, появявайки се в други продукции и телевизионни сериали. Аластър Стаут ще играе Рон Уизли в сериала. Единственият му актьорски опит досега е в реклами. Създателите на сериала избраха младия актьор измежду хиляди кандидати заради жизнената му личност, червената коса и луничките - като героя му. Неговите непринудени обноски и хумор лесно спечелиха шоурънерите - качества, които са характерни и за самия Рон Уизли.

Хърмаяни Грейнджър: Ема Уотсън - Арабела Стантън

Във филмите четящата и знаеща много приятелка на Хари и Рон е изиграна от Ема Уотсън. Непринуденото момиче с гъста коса видимо се променяше от филм на филм, радвайки феновете. Сега ролята на смелата Хърмаяни се играе от Арабела Стантън, също новодошла във филмовата индустрия. Родена през 2014 г., тя се занимава с актьорско майсторство от деветгодишна. Някои фенове бяха възмутени: тъмнокожото момиче не изглежда като типична британка. Но тези, които са чели книгите на Дж. К. Роулинг, одобриха избора: кафяви очи, стърчащи предни зъби и гъста коса - описанието идеално съответства на външния вид на Арабела. Цветът на кожата не беше споменат в книгата.

Албус Дъмбълдор: Ричард Харис/Майкъл Гамбън - Джон Литгоу

Във филмите двама актьори превъплътиха легендарния директор на "Хогуортс": Ричард Харис (който почина през 2002 г.) изигра ролята превъзходно във "Философският камък" и "Стаята на тайните", а Майкъл Гамбън (напуснал ни през 2023 г.) - в останалите филми. Докато Дъмбълдор на Гамбън е по-изразителен, енергичен и дори агресивен, движенията на Ричард Харис са по-плавни, което внушава мъдрост и далновидност. За телевизионния сериал за ролята беше избран Джон Литгоу. Зрителите бяха предпазливи към този избор: много зрители свързват актьора с ролите му злодей, а от Албус Дъмбълдор се очаква да излъчва позитивни чувства във всяко движение.

Рубеъс Хагрид: Ник Фрост - Роби Колтрейн

Първата среща на Хари с магьосническия свят в романите и филмите беше с полугиганта Хагрид, изпълняван от Роби Колтрейн, който можеше да изобрази всяка емоция с очите си. В сериала ролята ще се падне изцяло на Ник Фрост. Някои вече предположиха, че актьорът е неподходящ за ролята. Затова зрителите молят шоурънърите да не копират сляпо оригинала, а да внесат свои собствени щрихи - например, като леко променят външния вид на Хагрид.

Минерва Макгонагъл: Джанет Мактиър - Маги Смит

Маги Смит (починала през 2024 г.) играе във филмите строгата, но добросърдечна директорка на дом "Грифиндор" и професор по трансфигурация. В сериала нейната роля отива при Джанет Мактиър в сериала. Тя е изправена пред трудна задача: въпреки че Макгонагъл не заема голяма част от екранното време във филма, тя се разхожда през историята с перфектна стойка. Актрисата която има има впечатляваща филмография, ще трябва да използва всичките си умения в "Хари Потър".

Драко Малфой: Локс Прат - Том Фелтън

Том Фелтън блестящо изигра ролята на заклетия враг на Хари Потър и неговите приятели - арогантния, надменен и страхлив Драко Малфой. Вече зрял актьор със студен поглед, той продължава кариерата си и до голяма степен се е отървал от лошата слава на заклетия злодей на "Хогуортс". Сега Локс Прат, роден през 2012 г. (година след премиерата на последния филм от поредицата), ще носи тази тежест години наред. Амбициозният актьор вече има актьорски опит.

Сивиръс Снейп: Паапа Есиеду - Алън Ринкман

Най-разгорещените дебати се водят около професора по отвари в "Хогуортс". Феновете са сигурни, че никой не би могъл да изиграе мрачния Снейп по-добре от Алън Рикман (който почина през 2016 г.). В книгата той е описан като "слаб мъж с нездравословен цвят на кожата, крив нос и мазна коса до раменете". В момента за ролята е потвърден чернокожият актьор Паапа Есиеду. Феновете смятат, че контрастът е твърде рязък, докато активистите за човешки права посочват расов подтекст.