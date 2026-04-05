Изложба на Кристо и Жан-Клод бе открита в музея на изкуството „Пабло Пикасо" в Мюнстер, съобщи Фейсбук страницата Christo and Jeanne-Claude Official.

Експозицията е озаглавена Christo and Jeanne-Claude: un|realized („Кристо и Жан-Клод: неосъществени"). Тя обединява над сто творби от последните 60 години, включително рисунки, колажи, литографии, фотографии в голям формат и филмови кадри. Изложбата е първата в Германия, която се фокусира върху неосъществените проекти на художниците, казват от екипа. Същевременно тя представя подбрана селекция от ранни творби и опаковани обекти, с което показва началото на художествения път на Кристо и Жан-Клод в Париж през 50-те и 60-те години на XX век.

Изложбата "Кристо и Жан-Клод: неосъществени" ще продължи до 28 юни. Експозицията е съвместна инициатива на Музея на изкуствата "Пабло Пикасо" и Фондацията "Кристо и Жан-Клод".

До 10 април може да бъде разгледана изложбата Christo and Jeanne-Claude - New Works в столичната галерия Vivacom Art Hall. Тя представя 17 непоказвани произведения на дуото Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод, като някои от картините имат много личен елемент и са свързани с по-интимни и емоционални моменти от т.нар. българска връзка на Кристо, каза за БТА Деница Гергова - артдиректор на Vivacom Art Hall.