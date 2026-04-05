Кой ще влезе в ролята на Тодор Колев в “Опасен чар” - търсят го в Шуменския театър

Емблематичната роля на Тодор Колев в “Опасен чар” ще оживее на театралната сцена. Кой ще изиграе харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности с имена на птици като Ястребовски, Орелски, Соколов, ще стане ясно чрез кастинг. Спектакълът ще се играе в Шуменския театър “Васил Друмев”, а режисьор е Николай Гундеров.

“Роля с характер, но и огромно актьорско предизвикателство – за тези, които могат да владеят сцената, изграждайки многопластов образ”, обявиха от театъра. Актьорите, които искат да кандидатстват, могат да го направят до 30 април.