Кой ще влезе в ролята на Тодор Колев в “Опасен чар” - търсят го в Шуменския театър

4576
Емблематичната роля на Тодор Колев в “Опасен чар” ще оживее на театралната сцена. Кой ще изиграе харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат с многобройните си самоличности с имена на птици като Ястребовски, Орелски, Соколов, ще стане ясно чрез кастинг. Спектакълът ще се играе в Шуменския театър “Васил Друмев”, а режисьор е Николай Гундеров.

“Роля с характер, но и огромно актьорско предизвикателство – за тези, които могат да владеят сцената, изграждайки многопластов образ”, обявиха от театъра. Актьорите, които искат да кандидатстват, могат да го направят до 30 април.

