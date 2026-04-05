Деян Донков пак режисира приятелката си Анна Кошко, този път в спектакъл за любовта и изневярата

Деян Донков отново ще режисира любимата си Анна Кошко, този път в спектакъл за любовта и отношенията между двама души. Актьорската двойка гостува в Пазарджишкия театър, където започнаха репетиции по представлението “Любовъртеж”. То ще бъде по оригиналната пиеса “Хоровод на любовта” на Артур Шницлер и съвременната ѝ адаптация “Синята стая” на Дейвид Хеър.

Сюжетът се развива в десет сцени между двойки. Във всяка следваща сцена единият партньор от предишната се среща с нов персонаж, докато в последната сцена кръгът се затваря с героя от самото начало. Веригата от срещи преминава през различни социални слоеве – от проститутката и войника до аристократа. Основното послание е, че копнежът и разочарованието са универсални.

Така че Донков и Анна Кошко ще изследват любовта, изневярата, класовите различия и човешката несигурност в модерния свят.

Това е втори спектакъл, в който актьорът режисира приятелката си. Миналата година русокосата красавица влезе в ролята на Мерилин Монро в Народния театър, а Донков, освен че е режисьор на спектакъла “Последният час”, се превъплъщава в образа на психолога д-р Ралф Грийнсън.