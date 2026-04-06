Дара първа пее "Бангаранга" на полуфинала, но е на 14-о място засега

Букмейкърите предвиждат Финландия да е големият победител

Бангаранга, бангаранга, бангаранга...

Ще си припяват зрителите на втория полуфинал на престижния музикален конкурс “Евровизия”. Или поне на това се надяват феновете, защото Дара ще излезе първа на сцената на 14 май във Виена. А това носи и плюсове, и минуси. Още в самото начало ще има максимално много зрители, които ще видят изпълнението на българската певица. Това е и възможност за силно първо впечатление. Песента, с която ще ни представи - “Бангаранга”, е динамична и има потенциал да “взриви” началото на вечерта и да остане в съзнанието на публиката.

Зрителите обаче гласуват чак след края на всички изпълнения, затова първите певци на сцената може да бъдат “забравени”. Правилата си остават същите, затова българите не може да гласуват за Дара, а за участници от други държави.

Засега букмейкърите предвиждат Дания да спечели втория полуфинал на “Евровизия”. В топ 3 попадат Австралия и Украйна. А България е в средата - на 7-о място от 15 участници. За първия полуфинал, който ще се проведе два дни по-рано - на 12 май, победител в букмейкърските класации е Финландия, следват я Гърция и Израел. Именно Финландия е и победителят в голямата класация. Според залозите Дара с “Бангаранга” е на 14-о място от общо 35 изпълнители. Данните обаче непрекъснато се менят, затова нищо не е сигурно. Финалът на “Евровизия” е на 16 май, а досега клипът с песента на Дара има над 2 млн. гледания в ютюб.

