Теди Москов: Тъпотията няма партийна окраска

„Някои могат, други - не" – така се казва биографията на един от най-талантливите и не по-малко луди български режисьор Теди Москов. Повече за нея той разказа в предаването „На фокус" по Нова тв.

„Това не е автобиография. Митко Стайков написа книгата. Много е лесно да работиш по сюжет, но аз не работя по такъв. Работя на друг принцип, на съпоставка на идеи", каза Москов.

Режисьорът сподели, че пуска своите представления преди те да бъдат готови. „В Хамбург на едно от представленията останах 45 дни след премиерата, за да го доправям. Трябваше да излезе на определената дата, то там е фабрика за театър. Свършваното почва другото. Дори се горят декорите, че няма къде да се складират, като свърши едно представление", разказа той.

„Аз реагирам на тъпотията около мен. Тази, която е на високи етажи, не само високи в държавата, ами и по театри, в киноцентър, в общини, къде ли не. За мен тъпотията няма партийна окраска. Тези хора са разпределени равномерно навсякъде, по всички партии и на всички нива на обществото ни",заяви Москов. И допълни: „Преди ме палеше това. Имам толкова много пиеси правени и в серии на улицата. Нямам някаква амбиция, а просто да си доживея така наречения творчески път".