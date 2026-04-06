Прочутата трупа идва в София в края на април със седем представления. В продажба са допълнителни VIP билети

Светът на Cirque du Soleil е синоним на въображение, красота и човешки възможности, изведени до съвършенство. Един от най-обичаните спектакли на компанията – „OVO” – пренася зрителите в цветна вселена, вдъхновена от живота на насекомите, където акробатика, музика и разказ се преплитат в едно незабравимо преживяване.

Зад кулисите на тази магия стои екип от стотици професионалисти. Сред тях е Джани Малет – старши специалист „Връзки с обществеността“ на турне, която играе ключова роля в това историята на „OVO” да достигне до публиката по целия свят. Преди да се присъедини към многонационалната трупа Жани има дългогодишен опит като ТВ и радио журналист. Разговаряме с нея за живота по време на турне, вдъхновението и силата на изкуството да свързва хората.

Джани Малет – старши специалист „Връзки с обществеността“

- Как бихте представили „OVO” на човек, който никога не е гледал представление на Cirque du Soleil?

- Cirque du Soleil е комбинация от акробатика на високо ниво, музика на живо, клоуни, хореографии, персонажи в мащабна продукция! Това е потапящо изживяване, което ще ви впечатли, ще ви развълнува и ще ви преведе през цяла дъга от емоции – независимо дали сте на 3 или на 93 години.

- Какво прави „OVO” различно от другите продукции на компанията?

- Въпреки че всяко шоу на Cirque du Soleil има сходни елементи – международен състав от артисти, оригинална музика на живо, ръчно изработени ярки костюми и др. - всички те предлагат различно преживяване. „OVO” е единственото шоу, посветено на насекомите! Ще видите скачащите ни щурци в акробатични и батутни номера, пеперудите ни ще летят над сцената в омагьосващ дует с въздушни ремъци, а нашият паяк ще тъче мрежата си в номер по конторционизъм… съчетали сме сложни природни елементи с акробатичните „буболечки“ на Cirque du Soleil.

- Животът на турне може да бъде едновременно вълнуващ и натоварващ. Как изглежда един Ваш ден зад кулисите?

- Лично за мен първият ден е за организиране на офиса и подготовка на медийния ден, докато техниците разтоварват нашите 21 камиона и изграждат сцената. На следващия ден е премиерата! Посрещам много медии и ги развеждам зад кулисите, за да открият тайните на нашето турне, съчетано с множество интервюта. Останалата част от седмицата е разделена между работа по бъдещи пазари, интервюта, социални мрежи, специални гости или проекти… и след това събиране на всичко.

- Кой е най-интересният или неочакван момент, който сте преживели зад кулисите на OVO?

- Има толкова много красиви моменти – както в личен план, като посещения на нови държави или това да видиш първите стъпки на някое от бебетата на турне… така и в професионален, като организирането на участието ни в емблематични предавания като The Late Late Show with James Corden или наблюдаването как цялата публика избухва в синхронни вълни. Животът е съставен от много малки и големи моменти!

- Колко голям е екипът, с който работите, и как координирате комуникацията между артисти, техници и медии?

- В „OVO” участват 100 души от 25 националности, включително 53 артисти, които виждате на сцената. Официалният език на турнето е английски, но зад кулисите говорим 17 езика… и често използваме приложения за превод. И никога не трябва да подценявате силата на добрия мим и жестове с ръце.

- Вие сте запалена по изкуствата – какво най-много Ви вдъхновява при работа с артисти от цял свят?

- Именно фактът, че сме сбор от всичко това: крайното магическо изживяване на сцената се създава от 100 души с различен произход, националности и опит… но точно като в мравуняк или кошер, всеки има своя роля, за да върви всичко гладко. Всеки има своя история и мотивация, и обичам да откривам какво движи хората напред!

- Имате богат опит в журналистиката и комуникациите. Как този път ви доведе до Cirque du Soleil?

- Докато бях в университета, някой препоръча името ми на директор в радиото и започнах да работя няколко часа седмично за национално радиопредаване в Канада. Оттам продуцентът реши да ме изпробва в ефир, което доведе до работа и като телевизионен журналист, както и водещ в радио и телевизия. Работих 14 години в медиите. Като канадка познавах Cirque du Soleil и бях гледала шоу с родителите си като дете… но именно отразяването на шоу като журналист ми отвори очите за възможността и аз да „избягам с цирка“. Започнах да проучвам и изпратих автобиографията си, докато работех в телевизията. След няколко години ми предложиха работа. Водих последното си радиопредаване в събота, а на следващия ден вече бях в Монреал, Канада, в централата на Cirque du Soleil, преди да замина на турне 48 часа по-късно. Това беше през февруари 2017 г.

- Кое беше най-голямото предизвикателство при прехода от журналистиката към света на сценичните изкуства?

- Винаги съм била свързана със сценичните изкуства. В университета завърших театрално изкуство, а по-късно работих в театрални постановки и телевизия с фокус върху културата и изкуството. Бих казала, че пътят ми ме подготви добре, за да представям шоуто пред хора по света и да предвиждам ключовите елементи, от които медиите се нуждаят, за да изградят история.

- Cirque du Soleil е известен със своите мултикултурни екипи. Как това разнообразие оформя и обогатява творческия процес?

- Лично аз смятам, че това е едно от най-големите ни предимства. В нашата „колония“ от цветни насекоми в „OVO” можете да се насладите на монголски конторционизъм / „изкуството на красивото огъване”/, на вдъхновение от бразилската капоейра и на още много влияния от цял свят. Именно тази смесица прави света, който създаваме на сцената, толкова богат!

- Ако трябва да опишете „OVO” с три думи, кои биха били те?

- Омагьосващо, Ободряващо, Впечатляващо.

- Какви емоции или послание се надявате публиката да отнесе със себе си след шоуто?

- Един от любимите ми моменти е да наблюдавам децата след края на шоуто. Често те правят колела, стойки на ръце или подскачат наоколо. Вижда се, че са вдъхновени да опитат какво могат. По някакъв начин се надявам всеки да се почувства вдъхновен, окрилен и сякаш е преживял красиво двучасово пътешествие с нас.

- Какво бихте казали на българската публика, за да я поканите да стане част от света на OVO?

- „OVO” е перфектното шоу за създаване на незабравими спомени с любимите хора! То е достъпно, впечатляващо и забавно… независимо дали обичате адреналин и динамична акробатика, или поетични и нежни моменти, красиви костюми, клоуни или музика на живо – наистина има по нещо за всеки! Нямаме търпение да споделим това потапящо изживяване с всички вас!

Cirque du Soleil гостува в София от 30 април до 3 май 2026г. в зала „Арена 8888 София”. Последни билети за допълнителното седмо представление, както и VIP билети за всички представления се продават в мрежата на Ивентим.