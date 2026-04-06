Бившият принц Андрю развали почивката на брат си, отказа да се изнесе от "Ууд Фарм"

Андрю Маунтбатън-Уиндзор провали почивката на брат си принц Едуард и съпругата му Софи, отказвайки да се изнесе от "Ууд Фарм".

Отлъченият принц пребивава в имота, след като беше изгонен от "Роял Лодж" през февруари заради скандала покрай педофила Джефри Епстийн.

Едуард и Софи бяха планирали да използват „Ууд Фарм" за великденската си почивка, но вместо това бяха принудени да отседнат в къщичка в имението „Сандрингам".

Двойката редовно резервира имота за ежегодната си почивка, но тази година отседна в „Гардънс Хаус", защото Андрю не е пожелал да освободи имота в Норфолк.

Бившият херцог на Йорк беше заснет да кара своя „Рейндж Роувър" към „Ууд Фарм".

Брат му Едуард стана първият член на кралското семейство, който посети брат си, откакто той започна изгнанието си в Норфолк преди два месеца.

Според информациите херцогът е разговарял насаме с Андрю, за когото се смята, че се бави с напускането на временното си жилище.

Източник сподели пред вестник „Сън", че Андрю е бил изселен от „Роял Лодж" във Уиндзор, но сега разполага с два имота.

„Той просто пътува между „Ууд Фарм" и „Марш Фарм", споделя източник.

„Въпросът трябва да се реши, тъй като Едуард и Софи обичат да ползват „Ууд Фарм", коментира още той.

„Гардън Хаус" някога е била домът на главния градинар на имението. Къщата е с осем спални се намира на 300 метра от основната „Сандрингам Хаус", която е отворена за посетители по това време на годината.

Опасения за сигурността на отлъчения принц възникнаха, когато в четвъртък пред новия постоянен дом на Андрю в „Марш Фарм" спря червена кола. Двама души излязоха от нея и започнаха да се катерят по външната порта.

Снимките показват мъж и жена, които се опитват да надникнат в имота, който в момента се ремонтира в очакване на преместването на Андрю през следващите седмици.

Но те не останаха дълго, тъй като охраната на Андрю реагира бързо и овладя ситуацията, преди двамата да скочат обратно в колата си и да избягат.

Опозореният бивш херцог тази година не присъства на традиционната служба на кралското семейство във Уиндзор.

Той стои далеч от публичното пространство откакто беше арестуван по подозрение в злоупотреба с власт на 66-ия си рожден ден на 19 февруари.