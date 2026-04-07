За ден Павел Койчев пренесе 13 триметрови бели фигури от Пловдив в НДК

Диалог без думи, в който участват триметрови бели фигури на мъже и жени, семейства с деца и персонажи в лодка с весла - това е поканата на талантливия скулптор Павел Койчев към зрителите, които ще видят новата му изложба в Мраморното фоайе на третия етаж на НДК. С “Общуване”, както я е нарекъл той, ще бъде открито пролетното издание на “Салона на изкуствата” днес от 18 ч.

Ден преди това Койчев пренесе фигурите от Пловдив, където показа изложбата си за първи път. Отне му часове да ги сглобява и подрежда, за да са готови за откриването. По думите му 13-те мащабни скулптури изследват диалога и общуването чрез форми, идеи и пространство. Койчев работи по тях година и ги завършва преди месец точно за изложбата в Пловдив.

Видение - така философът Георги Лозанов, дългогодишен приятел и анализатор на творчеството на Павел Койчев, определя новата му изложба. “Фигурите изпълват пространството, обаче в своята белота, в това, че някак много леко са застанали на земята, сякаш се разтопяват във въздуха. Хем присъстват, хем почти изчезват, както във видението. Можем да се разходим сред тях, да станем част от видението и освен това можем просто да му се наслаждаваме”, казва Лозанов. Според него като художник модернист Павел Койчев не възпроизвежда реалността, а за да я покаже, възпроизвежда нашите представи за нея. И тъкмо общуването ни като индивиди с другите ни превръща от природен феномен в същества с културна идентичност.