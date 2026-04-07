С "тиха сила" Лили Иванова ще превзема и "Олимпия" в Париж (Видео)

Новата ѝ песен “Счупено сърце” има и видеоклип и вече се завъртя в ефира

Лили Иванова открива концертите от тазгодишното си турне с чисто нова песен. Сингълът “Счупено сърце” вече се завъртя в ефира, а към него има и видеоклип.

Примата на българската музика избира това парче за откриващ момент във всяка концертна вечер, защото то носи усещането за вътрешна концентрация и тиха сила - прекрасно начало за най-важните срещи между артист и публика. Песента имаше предпремиера в края на миналата година. За първи път Лили Иванова я изпя пред почитателите си в Пловдив на 15 ноември.

“Счупено сърце” е създадена от творческия тандем Мартин Карбовски и Огнян Енев, автори, които вече сериозно присъстват в репертоара на Лили Иванова. Плод на съвместната им работа са също песни като “Този свят е жена”, “Ако спра да обичам” и “Едната любов”. Аранжиментът на новата песен отново е на Ангел Дюлгеров, с когото Лили Иванова работи от много години.

Стартът на новото турне бе даден на 25 март, когато голямата звезда направи концерт в Благоевград. На следващия ден бе в Кюстендил. На 8 май ще направи благотворителен концерт в София. Със своите изпълнения тя ще зарадва и почитателите си в Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.

На 24 май Лили Иванова ще се качи отново на сцената на прочутата парижка зала “Олимпия”.