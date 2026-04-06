Михаил Белчев, който обличаше музиката в думи, оставя топлата прегръдка на стиховете си

Една песен може да промени съдби - може да събере двама души, може да ги раздели. Човек отдаде ли се на музиката, това е завинаги, той ѝ принадлежи...

И до последно големият български поет, певец и композитор Михаил Белчев принадлежеше на музиката и на сцената, както казва в едно от последните си интервюта пред “24 часа”.

На Велики понеделник бардът на българската музика си отиде на 79-годишна възраст. Той оставя след себе си огромно творческо наследство.

“Загубихме толкова богата личност, чието многолико изкуство беляза културния живот на страната, беляза всеки един от нас. Творбите му се преживяват като лични. Дълбоката душа на славния артист, от която бликаше извор от лирика, сюжети, мелодии, песни, изразяваше емоциите ни, вдъхваше смелост и вяра в живота, в любовта, в човека”. Така го описа президентът Илияна Йотова. “Ще си спомняме големия творец в тишината между песните, които ще продължим да слушаме, и в топлата прегръдка на стиховете му”, заявява президентът.

Той оставя след себе си над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, издадени от “Балкантон”, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст Йорданка Христова, Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, дует “Ритон”, братя Аргирови, както и групите ФСБ, “Сигнал”, “Тоника” и още много други имат в репертоара си негови песни.

В почти всички песни, които съм изпял, написал, темите са за приятелство, любов и родина. Но

не по плакатно-лозунгарски начин да

развяваш обичта към родината,

а да е искрено и честно

И другото, което е много важно - трябва да има уважение към българския език, каза Михаил Белчев пред “24 часа”. Михаил Белчев си отиде на Велики понеделник

Сред най-популярните му песни са “Булевардът”, “Младостта си отива”, “Не остарявай, любов”, “Откровение”, “Приятелство”.

Михаил Белчев посвети целия си живот на музиката. Още като дете пее в хор “Бодра смяна”. Дебютът му като солист е с песента “Кати”, когато е на 21 г. Става популярен с първата си записана песен в БНР “Кой София с обич заля” през 1968 г. За нея получава златен медал за текст и изпълнение на IX световен фестивал на младежта и студентите в София. Година по-късно печели трета награда и специалната награда на Международния младежки фестивал “Червеният карамфил” в Сочи.

Същата година пее в дует с Мария Нейкова “Закъснели срещи” на фестивала “Златният Орфей”. Песента е отличена с първа награда. Михаил Белчев приема именно това свое участие за начало на професионалната си кариера.

Той всъщност завършва Висшия минно-геоложки институт в София и се дипломира със специалност “Режисура” и “Телевизионна режисура” в Драматическия факултет на Театрална академия “Черкасов” в Ленинград.

През 70-те години на миналия век изгражда собствен стил като певец, композитор и текстописец. През 1972 г. печели втора награда на фестивала “Златният Орфей” с песента “С пламъка на мама”, която е в дует с Емилия Лазарова. Същата година излиза и първата му дългосвиреща плоча, издадена от “Балкантон”.

Артистът иска само потупване по рамото, едно цвете, една целувка, каза преди време пред “24 часа” големият музикант. Но пък той самият получава десетки отличия и награди за творчеството си. Първият носител е на Националната литературна награда “Георги Джагаров” на Съюза на българските писатели. Носител е на орден “Стара планина” първа степен, през 2021 г. е удостоен със званието “почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии”. Михаил Белчев е и почетен гражданин на София. Михаил Белчев с любимата си съпруга Кристина

Той трябваше да навърши 80 години на 13 август. По традиция през последните години

празнуваше

рождения си ден

на морето

А тържеството организираха синът му Константин и съпругата му Кристина.

Миналата година семейство Белчеви направи последния си мащабен концерт в зала 1 на НДК. Те събраха на една сцена Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Орлин Горанов и много други във вечер, посветена на Хачо Бояджиев.

На 10 април миналата година Михаил Белчев представи автобиографичната си книга “Ти ме повика, живот”. В нея описа живота си - от дните му в хор “Бодра смяна” и първите отличия на “Златният Орфей” през пътешествията му по света и заслужените награди до

неостаряващата любов към

неговата муза Кристина

и бащинската гордост от сина му Константин.

Двамата с Кристина са заедно от първия път, когато се срещат. Влюбват се и се женят през 1987 г. А през 1996 г. се ражда синът им. Михаил Белчев с любимата си съпруга Кристина на сцената

Бях в много неприятно настроение, шляех се по ул. “Раковски”. Тогава срещнах моя приятел Ивайло Диманов, журналист тогава, по-късно стана поет. Той видя, че не съм в добро настроение, и ми предложи да отидем у една негова приятелка на гости. Там заварихме Иван Гранитски, още няколко човека и едно момиченце, което много ми хареса. Няма да забравя очите ѝ и досега им се радвам. До мен са вече толкова години. Запознахме се и не се разделихме.

Така Михаил Белчев описва първата си среща с любимата си Кристина. Миналата година двамата успяха да преживеят голямото щастие като родители - да видят сина си като младоженец. През есента Косьо, както го наричат, се ожени за любимата си Криси.

Поклонението пред Михаил Белчев ще бъде на 9 април от 13 часа в Народния театър “Иван Вазов”.

Лили Иванова:

Творчеството ти остава вечно!

Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно! Това написа примата Лили Иванова в социалните мрежи.

Десетки други звезди на музикалната сцена също изказаха съболезнования на семейството на Михаил Белчев.

Благодаря за всичко, което сътвори за мен с прекрасния си дар да обличаш с думи музиката!, написа певицата Нели Рангелова. Журналистът и тв водещ Ники Кънчев го описа като “майстор на думите, подреждач на словото от европейска класа”. Михаил Белчев със сина си Константин преди няколко години СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Ще липсваш не само като творец, а като човек, който остави светлина в душите на много поколетия. Думите ти ще продължат да живеят чрез песните… Не си отивай, любов, не си отивай…Това са думите на Кристина Димитрова.

На Велики понеделник отлетя моят Велик приятел Мишо Белчев. Разбита съм, рева…, написа Йорданка Христова. Тя му благодари “за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа!”

“Мишо, ще ни липсваш, ще липсваш на сцената, на културната ни среда, на феновете и приятелите! Дълбок поклон пред творчеството ти, красивите ти стихове, ще бъдеш завинаги в сърцата ни!”, написаха от групата “Трамвай №5”.

А дует “Ритон” му благодари “за прекрасните стихове, които ни подари, обогатявайки творчеството ни, за истинското приятелство, за безкрайно ценните моменти на интелектуално израстване в споделените от теб мисли, за огромната обич, която безкористно ни отдаде, целеустремен към светлината!”.