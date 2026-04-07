Травис Келси празнува ергенско парти на Бахамите преди сватбата с Тейлър Суифт

Ергенското парти на Травис Келси е насрочено за края на май на Бахамите - само седмици преди очакваната сватба на звездата от Националната футболна лига с певицата Тейлър Суифт, съобщи Page Six.

Основната точка в програмата е голф - Келси ще играе с брат си Джейсън Келси и приятели, сред които съотборникът му от „Канзас Сити Чийфс" Патрик Махоумс. Групата планира да наеме голяма вила, а дните ще преминават на игрището, последвани от вечери във вилата. „Ще е спокойно - просто момчета, които си прекарват добре", споделил източник.

Бахамите не са непознато място за двойката. През март 2024 г. Суифт и Келси посетиха остров Харбър, където отседнали в имението „Розалита Хаус" на стойност 15 000 долара на нощ. „Просто е прекрасно място там. Можеш да намериш всичко там - цялата любов на света", сподели тогава Келси пред „Ентъртейнмънт Тунайт".

Двамата се сгодиха през август 2025 г. след две години връзка, обявявайки новината в Инстаграм от цветна градина. Плановете за сватбата се пазят стриктно в тайна. Според източници на изданието сред разглежданите варианти са интимна церемония в Род Айлънд, където Суифт притежава дом, грандиозно тържество в имението „Блекбъри Фарм" в Тенеси с площ от над 1700 хектара или частен остров в Карибите - като Некер на Ричард Брансън в Британските Вирджински острови, съобщи БГНЕС.