Простреляха рапъра Офсет пред казино във Флорида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рапърът Офсет (Offset) е прострелян във Флорида в понеделник вечерта, съобщи ABC News.

„Можем да потвърдим, че Офсет е бил прострелян и в момента е в болницата, където получава медицински грижи. Състоянието му е стабилно и е под наблюдение“, каза неговият говорител.

Полицейското управление на окръг Семинол обяви, че е станала стрелба след 19 ч. в понеделник в зоната за паркиране на автомобили пред хотел и казино Seminole Hard Rock.

„Двама души са задържани. Мястото е обезопасено и няма заплаха за обществеността“, съобщиха от полицията.

Офсет, чието истинско име е Киари Кендрел Сифъс стана известен като член на триото Migos.Той има три деца с Карди Би (Cardi B)

Неговият колега рапърът Takeoff от Migos беше смъртоносно прострелян през ноември 2022 г., съобщи бТВ.