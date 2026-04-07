Дядо Киприан ще дирижира великденския концерт в Старозагорската опера

Ваньо Стоилов

Снимка: Старозагорска опера

"Реквием" и "Коронационна меса" от В. А. Моцарт звучат на Велика сряда

По традиция Великденският концерт в Старозагорската опера ще се състои на Велика сряда, 8 април 2026 година от 19 часа. Концертът е посветен и на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт и ще бъде дирижиран от старозагорския митрополит Киприан, съобщават от операта.

Зрителите ще имат възможността да чуят "Коронационна меса" в до мажор, K.315 и "Реквием", К.626. Солисти ще бъдат Емилия Терзиева, Николай Моцов, Тереза Бракалова и Ивайло Джуров.  Участват оркестър, хор на Държавна опера - Стара Загора и Представителен хор „Свети Апостол Карп" на Старозагорска света митрополия.

В "Реквием" на 8 април за първи път в оркестъра ще прозвучат два инструмента corni di bassetto /bassetthorn/, както е в оригиналната партитура на Моцарт. Тези два инструмента са лични и на тях ще свирят Симоне Монтагури /Италия/, който от този месец е част от оркестъра на Държавна опера - Стара Загора, и Маркус Беер /Австрия/, който е по-отдавна тук.

Басетхорнът (basset horn) е дървен духов музикален инструмент от семейството на кларинетите, настроен обикновено в строй F (фа). Той заема среден регистър между стандартния сопранов кларинет и басовия кларинет, като се отличава с по-тъмен, мек и „вокален" тембър, поясниха от операта. Басетхорнът е любимият инструмент на Моцарт: той го използва в емблематични творби като своя „Реквием", операта „Вълшебната флейта" и др.

Инструментът е част от оркестъра в оперите "Електра" и "Кавалерът на розата", където Рихард Щраус използва специфичния му тембър за драматичен ефект.

Басетхорнът (basset horn), който ще прозвучи на концерта в сряда, е дървен духов музикален инструмент от семейството на кларинетите. Снимка: Старозагорска опера
Макар и рядък инструмент, няколко престижни фирми продължават да го изработват, като предлагат модели както с френска (Boehm), така и с германска (Oehler) система. Музикалната критика пише така за басетхорна:
„С извивките си, сякаш протяга звук към небето, а тоновете му рисуват плавни линии между светлината и тишината. В неговия тембър се преплитат носталгия и надежда.

Не случайно Волфганг Амадеус Моцарт го обича – защото в този инструмент звучи не просто музика, а душа."

Снимка: Старозагорска опера
