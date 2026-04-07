ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови глоби за търговци, ако притискат фермери за ц...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22619119 www.24chasa.bg

България с ключово участие на Солунския панаир на книгата

Бойка Атанасова, Атина

3440
Солунския панаир на книгата СНИМКА: Бойка Атанасова

Засилването на културните връзки между България и Гърция бе във фокуса на пресконференция в гръцката столица, посветена на предстоящото 22-ро издание на Солунски панаир на книгата. Тази година страната ни ще бъде почетен гост на форума, който ще се проведе през май в Солун.

Министърът на културата на Гърция Лина Мендони подчерта значението на културата като средство за сближаване между народите. По думите ѝ, сътрудничеството между двете държави има стабилна основа и продължава да се развива в положителна посока, като подобни инициативи създават възможности за по-широк диалог в региона.

От българска страна заместник-министърът на културата Виктор Стоянов акцентира върху ролята на страната ни като активен участник в европейското културно пространство. Той отбеляза, че присъствието на България като почетен гост е признание за развитието на съвременната ни литература и нейната нарастваща международна видимост.

В изказването си Стоянов изтъкна успехите на български автори като Георги Господинов и Рене Карабаш, които получават все по-широко признание извън страната. Според него участието в панаира ще даде възможност за още по-активно представяне на българската литература пред международна публика.

Организаторите от гръцка страна отбелязаха, че форумът има утвърдена роля в културния календар на региона и допринася за изграждането на устойчиви връзки между автори, издатели и читатели. В условията на дигитална трансформация, книгата продължава да бъде важен носител на културна идентичност.

В пресконференцията, проведена в Дома на книгата в Атина, участваха още заместник-министърът с ресор съвременна култура на Гърция Язон Фотилас, председателят на Управителния съвет на Гръцката фондация за книга и култура (ELIVIP) Никос Бакунакис, посланикът на България в Гърция Валентин Порязов и културното аташе Мариана Петрова.

Очаква се предстоящото издание на панаира да засили културния обмен между двете страни и да отвори нови възможности за сътрудничество в областта на литературата и изкуствата.

Солунския панаир на книгата СНИМКА: Бойка Атанасова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

35 първи страници от 35 години "24 часа" (Видео)