България с ключово участие на Солунския панаир на книгата

Засилването на културните връзки между България и Гърция бе във фокуса на пресконференция в гръцката столица, посветена на предстоящото 22-ро издание на Солунски панаир на книгата. Тази година страната ни ще бъде почетен гост на форума, който ще се проведе през май в Солун.

Министърът на културата на Гърция Лина Мендони подчерта значението на културата като средство за сближаване между народите. По думите ѝ, сътрудничеството между двете държави има стабилна основа и продължава да се развива в положителна посока, като подобни инициативи създават възможности за по-широк диалог в региона.

От българска страна заместник-министърът на културата Виктор Стоянов акцентира върху ролята на страната ни като активен участник в европейското културно пространство. Той отбеляза, че присъствието на България като почетен гост е признание за развитието на съвременната ни литература и нейната нарастваща международна видимост.

В изказването си Стоянов изтъкна успехите на български автори като Георги Господинов и Рене Карабаш, които получават все по-широко признание извън страната. Според него участието в панаира ще даде възможност за още по-активно представяне на българската литература пред международна публика.

Организаторите от гръцка страна отбелязаха, че форумът има утвърдена роля в културния календар на региона и допринася за изграждането на устойчиви връзки между автори, издатели и читатели. В условията на дигитална трансформация, книгата продължава да бъде важен носител на културна идентичност.

В пресконференцията, проведена в Дома на книгата в Атина, участваха още заместник-министърът с ресор съвременна култура на Гърция Язон Фотилас, председателят на Управителния съвет на Гръцката фондация за книга и култура (ELIVIP) Никос Бакунакис, посланикът на България в Гърция Валентин Порязов и културното аташе Мариана Петрова.

Очаква се предстоящото издание на панаира да засили културния обмен между двете страни и да отвори нови възможности за сътрудничество в областта на литературата и изкуствата.