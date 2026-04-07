Choosin’ Texas на Ела Лангли оглави за пета седмица класацията на „Билборд“ за сингли

Върхът на класацията Billboard Hot 100 продължава да бъде смесица от утвърдени хитове и свежи нови заглавия, като отново начело е Ела Лангли, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА. Нейният мегахит Choosin' Texas се задържа на първото място за пета непоредна седмица, продължавайки силното си представяне още от средата на февруари, подкрепено и от излизането на широко отразен официален видеоклип, заснет в Тексас с участието на редица популярни лица.

Непосредствено след нея Swim на BTS пада до второ място след дебюта си на върха на класацията, докато Оливия Дийн затвърждава присъствието си с две песни в топ 10: Man I Need остава на трета позиция, а So Easy (To Fall in Love) се изкачва до нов връх – шесто място.

Бруно Марс остава стабилен на четвърта позиция с I Just Might, поддържайки силното си радио присъствие, а Ordinary на Алекс Уорън се задържа на пето място, удължавайки едно от най-дългите пребивавания в топ 5 в историята на класацията.

Golden на HUNTR/X слиза от шесто на седмо място в Hot 100 след осемседмичния си престой на върха през периода август–октомври миналата година. Stateside на PinkPantheress с участието на Зара Ларсон се задържа на осма позиция, а The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт остава на девето място.

В топ 10 на Billboard Hot 100 песента Folded на Келани запазва десетата позиция, след като по-рано достигна до шесто място.