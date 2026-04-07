Бразилският DJ, базиран в Дубай, ще пуска в LunOr на 17 април след участия в Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix и клубове като Iris, Billionaire и Sushi Samba
На 17 април в Пловдив ще гостува SilverFox, бразилски DJ и продуцент, която живее и работи в Дубай и до момента не е имала участие в България.
Кариерата ѝ започва през 2018 г. в южна Бразилия, а по-късно се развива в една от най-активните клубни среди в света. Сред местата, в които е пускала, са Be Beach, Iris, Billionaire, Sushi Samba и Ongaku, локации, в които програмата обикновено се изгражда около внимателно подбрани имена и ясно разпознаваем звук. В биографията ѝ присъства и Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, където е откривала за DJ Tennis.
Паралелно с Дубай, SilverFox има участия в Румъния, Турция, Армения, Албания, Египет, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Индия и Франция. Работи в стилове като Afro House, House и Melodic House, а в последно време развива и собствена музика с първи издания през Radiant Label.
Гостуването ѝ в LunOr Bar & Club идва след участията на Claudia Leon и &SARA и продължава една последователна линия в програмата на клуба. И при трите имена общото е ясно: артисти с международен маршрут и с присъствие в клубни сцени извън стандартния локален контекст.
Тази последователност започва да се откроява. LunOr не просто кани гостуващи DJ-и, а постепенно изгражда селекция, в която личи търсене на конкретен звук и профил. На 17 април от 22 часа SilverFox ще бъде зад пулта в LunOr заедно с DJ Атанас Янев.