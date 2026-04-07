Откриха непоказвани снимки на „Бийтълс“ преди отбелязване на 60-годишнината от концертите им в Япония

Залата „Нипон будокан", в която са се състояли единствените концерти на Бийтълс в Япония, разкри забравени фотографии на групата близо 60 години след събитието, съобщи АФП, цитирана от БТА.

През 1966 г., в разгара на бийтълманията, когато четиримата музиканти са най-популярната поп група в света, те изнасят пет концерта в Токио пред възторжена публика.

По-късно, през 2009 г., над 100 фотографии, направени по време на тези изпълнения, са открити на рафт в офис на залата „Нипон будокан", посочва нейният оператор пред АФП.

Още 19 негативи, опаковани в хартия с надпис, че принадлежат на японския ежедневник „Юмиури Шимбун", са били запазени в оригиналния си вид, допълват от залата в прессъобщение.

С наближаването на 60-ата годишнина от турнето в Япония управителят на „Нипон будокан" се обръща към експерт по „Бийтълс", за да бъдат проверени негативите. Оценката му показва, че снимките вероятно никога не са били публикувани в медии.

Сред разпространените кадри има снимка на Джон Ленън, който се усмихва на традиционна японска кукла, напомняща фигура от обложката на албума Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band от 1967 г.

„Юмиури Шимбун" разследва кой е авторът на снимките и защо негативите са били съхранявани в „Нипон будокан", въпреки че са били предназначени за архивите на вестника.

Снимките улавят „атмосферата на това уникално японско турне, считано за историческо събитие, както и различни моменти от престоя на „Бийтълс" в Япония", посочват от „Нипон Будокан".