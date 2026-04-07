Първият български здравен гид за дълголетие - къде, какво и как?

Човекът днес е изправен пред сериозни здравни предизвикателства, които често са пряк резултат от начина му на живот – психоемоционалното претоварване на работното място, обездвижването, продължителния престой пред електронни устройства, стресът и неправилното хранене отключват верига от заболявания. Все повече млади хора страдат от затлъстяване и хипертонична болест, сърдечносъдови и мозъчносъдови инциденти, метаболитен синдром, захарен диабет, злокачествени заболявания, психични разстройства и други.

Но как да забавим скоростта, като хем да поддържаме добро здраве, хем да продължим активния социален и професионален живот. Отговорът е в книгата „Климатолечение в България – къде, какво и как" (с логото на Книгоиздателска къща „Труд").

Дори всяко дете знае, че природата на България лекува. Но какво се крие зад това общоприето твърдение? Ключът към ефективна превенция и профилактика се крие в рационалното прилагане на естествените лечебни фактори на България. Кои наши курорти са благоприятни за съответна болест или за спа престой, за какво благоприятстват морските и планинските курорти, къде минералната вода е най-добра за лечение на дадено заболяване, какви процедури се предлагат в различните балнеолечебни курорти, какво са фитонцидите, къде е най-лечебната кал на Европа, и т.н. Отговорите са на страниците на пълноцветната и луксозна книга.

Комплексното климато- и балнеолечение в екологично чистите курорти стимулира оздравителните процеси в организма. Отлични примери за това са курортите по Черноморието ни като Св. св. Константин и Елена, Албена, Златни пясъци, Поморие, където от години успешно комбинират морелечение, балнеолечение и калолечение. Във вътрешността на страната ярки примери са Сандански и Велинград с климатолечение и балнеолечение, Баня, Карловско, с климато-, кало- и балнеолечение, др. Планински курорти, признати като такива, са Пампорово, Боровец, Говедарци, Юндола, Априлци, Берковица, Видима, Елена, Етрополе, Орешак, Копривщица, Клисура, Люляците, Предела, Ракитово, Самоков, Семково, Смолян, Тетевен – Рибарица, Троян и Чепеларе. Климатични морски курорти са Ахелой, Ахтопол, Балчик, Бургас – курортните зони, Бяла, Варна – курортните зони, Каварна, Камчия – устието, Китен, Кранево, Крапец, Лозенец, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Синеморец, Созопол, Равда, Тузлата – Балчик, Царево, Черноморец, Шабла и Шкорпиловци.

Още в края на миналия век специалисти от Научния институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация провеждат изследвания на климатичния фон и установяват висока отрицателна йонизация в много наши курорти, между които Пампорово и Чепеларе. Доказват благоприятните възможности за провеждане на климатолечение при функционални заболявания на нервната система, метаболитен синдром, белодробни и дерматологични патологии и др. В определени природни условия въздухът може да се превръща в мощен лечебен фактор, изпълнен с невидими, изключително активни биологични вещества, известни като фитонциди. Синтезирани от растенията, те притежават способността да унищожават болестотворните бактерии и вируси във въздуха и дори да потискат развитието на някои микроскопични гъбички.

А разнообразието и богатството на минерални води поставя България сред водещите дестинации за природолечение в Европа. На територията на страната се намират 102 находища на минерална вода. Тези води са естествено защитени, тъй като произхождат от дълбочинни слоеве, което гарантира техния постоянен физикохимичен състав и предпазва от антропогенни замърсители. Находищата реално са разположени на територията на цялата страна. В България се намират и световни рекордьори – гейзерът в Сапарева баня, който изригва вода с впечатляващите 103°С, и изворът в с. Драгиново, общ. Велинград (98°С).

Книгата акцентира и на „здравето за здравите" – или т. нар. спа туризъм, като не изключва нито един аспект от ползите му – уелнес, спа, медикъл спа, различните видове масажи, ароматерапията и т.н.

Специално участие в книгата имат най-уважаваните специалисти в тази област - д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Сийка Кацарова, проф. Коста Костов, доц. д-р Мариана Ангелчева, проф. Тодорка Костадинова, доц. д-р Антоанета Грозева, д-р Таня Беличенова, д-р Нина Драгойска, д-р Ченко Чалъков, д-р Йордан Гечев, д-р Лилия Бакалова и др.

