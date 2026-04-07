Дейвид Хаселхоф от „Спасители на плажа" на разходка за пръв път след операцията (Снимки)

Дейвид Хаселхоф и Хейли Робъртс КАДЪР: Екс/@BreakingXAlerts

73-годишната звезда от „Спасители на плажа" Дейвид Хаселхоф беше забелязан да се разхожда с жена си Хейли Робъртс за първи път от месеци насам. 

Хаселхоф се опираше на трекинг бастуни по време на разходката в Калабасас, Калифорния и изглеждаше изтощен. В един момент съпругата му го хвана за ръката, сякаш за да го подкрепи. 

Здравето на актьора се подобрява, след като той претърпя операция за смяна на колянна става, съобщава "Дейли мейл".

Представител на Хаселхоф разкри, че той е се е подложил на процедурата, след като беше забелязан да се придвижва с инвалидна количка в летището на Лос Анджелис. Сега той се чувствал добре и се концентрирал върху възстановяването си.

Разходката е първата публична поява на Хаселхоф от миналия юли и идва в момент, когато ново поколение звезди и влиятелни личности снимат римейк на „Спасители на плажа".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

