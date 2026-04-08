Бразилско дупе - опасно за живота!

При BBL - естетическото повдигане на седалищните части, мастната тъкан може да достигне до сърцето и белите дробове

"Силиконовите гърди гърмят в самолета" било мит, но през 2011 г. в полет до Варна новите импланти на софиянка се разпръскват

Една на всеки 2300 процедури завършва със смърт. Над 1 млн. такива операции са направени в света през 2025 г., а само в САЩ са генерирали приходи от 2,8 милиарда долара годишно. Данните се отнасят за т.нар. бразилско повдигане на дупето (BBL) – една от най-популярните и същевременно най-опасната естетична хирургична интервенция в света. Въпреки че няма официални данни, се смята, че през 2025 г. след тази манипулация са починали 455 души. Тя е 30 пъти по-рискова от поставянето на гръдни импланти.

На второ място по опасност от инфекция и смърт след BBL е смяната на цвета на очите, следвана от липосукцията, абдоминопластиката (стягане на кожата на корема), поставянето на импланти, повдигането на бедрата и лицевите операции - най-вече ринопластиката.

Причината бразилското повдигане на дупето да оглавява смъртоносната класация е, че всъщност

традиционно тя се състои от две операции

Първо се прави липосукция - извлича се собствена мазнина от корема или бедрата, която се обработва и след това се инжектира в седалището, за да го направи по-красиво, закръглено и стегнато. Именно това обаче може да доведе до кръвозагуба, инфекции и най-вече до белодробна емболия и органна недостатъчност. Основният риск е мастната тъкан да попадне в кръвоносен съд, отивайки директно в сърцето и белите дробове. Блокира кръвотока и за секунди води до внезапна смърт. От друга страна, анатомията на задните части е опасна, тъй като има големи вени. Ако мазнината се инжектира дълбоко в мускула, рискът да попадане в кръвта е висок.

Според проучвания на година след BBL процедура умират над 455 души в света. СНИМКА: ГЕТИ

Всъщност 92% от фаталните случаи са заради погрешна техника, произлизаща от ниски стандарти и съмнителни клиники. Освен с мастна тъкан бразилското повдигане на дупето може да се направи чрез поставяне на специален гел или с импланти. Именно те обаче може да мигрират и от седалището да отидат в предната част на тялото и дори да стигнат до коляното.

Именно такъв е случаят и с родната ни плеймейтка Моника Валериева, която си поставя т.нар. aqua gel в дупето преди години. През лятото на 2025 г. обаче забелязва, че част от гела е мигрирал към предната част на бедрото ѝ. Затова се подлага на манипулация за отстраняване на чуждото тяло. Но тогава започва истинският ад. Състоянието ѝ се влошава внезапно. Висока температура, пълно изтощение, непоносима болка и срив на организма. Всяка нощ чаршафите ѝ са вир-вода. Поти се обилно, използва най-силните обезболяващи, на системи е, но температурата ѝ така и не спада. След месеци в омагьосан кръг и на ръба между живота и смъртта изследвания показват, че тя е заразена с вътреболнична бактерия при отстраняването на гела. Следват няколко операции, месец в болница и бавен, мъчителен опит да се научи отново да ходи. Но кошмарът не приключва с изписването. Борбата продължава близо четири месеца – физически, психически и емоционално.

Въпреки усложненията обаче BBL процедурата е глобален тренд със солидна реклама, в която удобно е пропусната смъртоносната част. Има и няколко “горещи точки”, където се правят най-много такива операции. Маями и Южна Флорида се конкурират за първото място в света. Там има огромен брой клиники и пакетни операции. Съответно в САЩ са и най-много смъртните случаи, но броят им официално не е известен.

Много популярен е и медицинският туризъм в Турция.

Мястото примамва хората с по-ниските си цени. Именно там през 2022 г. плеймейтката Моника Валериева уголеми дупето си, но не чрез класическия метод с мастна тъкан, какъвто използва преди години Николета Лозанова, а чрез поставяне на т.нар. кава гел. Ляга под ножа два пъти при един от най-добрите хирурзи в Истанбул срещу 8000 евро. Проверка на вестника ни показа, че процедурите в югоизточната ни съседка за бразилско повдигане на дупето започват от 3000 евро, като най-достъпните стигат до 4000 евро. Разбира се, има и доста по-скъпи, а в пакетна изгодна цена се предлагат комбинирани процедури.

Именно след такива в Турция умира 34-годишната Софи Хънт през 2025 г. Майката на две деца от Англия пътува за страната през март миналата година, където се подлага на BBL и стягане на кожата на корема. Веднага след операцията

получава усложнения и 3 сърдечни ареста

Пред съда семейството ѝ разказва, че тя не е била в подходящо състояние за операцията, извършена в частна болница в Истанбул. Близките ѝ продължават да водят съдебна битка, но вината на хирурзите, които са я оперирали, е почти недоказуема.

Любопитното обаче е, че BBL процедурата не води началото си от Турция, а от Бразилия - родината на естествено големите дупета. Проучвания показват, че тази структура на тялото на жените там се дължи на генетични особености. Дамите в тази страна са характерни с по-широкия таз и имат изразено натрупване на мазнини в седалището и бедрата. Смята се, че това основно се дължи на етническия им произход - смесване на европейски, африкански, индийски и местни популации. Това води до по-изразени извивки (т.нар. пясъчен часовник) в сравнение с други етнически групи.

Значителна част от бразилското население има западноафрикански корени. Някои популации в Западна Африка притежават генетични маркери за стеатопигия (steatopygia) – повишено натрупване на мастна тъкан в областта на дупето и бедрата. Това е наследствена черта, която се предава през поколенията. От друга страна, генетиката определя и структурата на костите. По-хоризонтално разположен сакрум (кръстцова кост) и по-голямо разстояние от него до бедрените кости създават основа за по-пищни и закръглени дупета. Освен това

по-широкият ханш е бил еволюционно предимство за раждане

и физическа издръжливост в горещ климат.

Въпреки че генетиката играе ключова роля, в Бразилия имат и силно изградена висока култура на физическата активност. Специфичните тренировки за дупе и храненето също допринасят за постигането на добре оформените задни части. И тъй като населението в Бразилия е изключително смесено, някои дами нямат подобно телосложение, но силно желаят да се сдобият с такова. Затова още между 60-те и 80-те години лекари започват да експериментират с прехвърляне на собствена мазнина. Процедурата първоначално се използва за възстановителна хирургия и корекции на дефекти. Резултатите били непредвидими – тъканта често се разграждала. Но тук се намесва един от световноизвестните бразилски пластични хирурзи, който измисля BBL процедурата, като поставя и основите на ринопластиката и лифтинга на лицето. През 1990 г. Иво Питанги оформя идеята си: по-пищни, закръглени форми с “естествено” увеличаване с мазнина от тялото.

Процедурата става изключително популярна малко преди 2010 г., като се свързва с Ким Кардашиян и Ники Минаж. Те се превръщат в ходеща реклама на опасната процедура. Постепенно корекцията на дупето става една от най-търсените операции в света, което води до отварянето на повече клиники.

Само че между 2015 и 2018 г. започват да излизат все повече новини за огромния риск от фатален изход след тази манипулация. Медицинските организации започват да алармират. Появяват се и данни за висока смъртност. American Society of Plastic Surgeons издават предупреждения. Въвеждат се и нови правила за безопасност. Въпреки това жени по целия свят не спират да умират всяка година след уголемяването на седалището.

Междувременно хората, които често лягат под ножа, за да изглеждат по-красиви, променят и очите си чрез поставянето на ирисни импланти. Това е втората най-опасна процедура в света. Според проучвания в 92% от случаите се наблюдават усложнения. А рисковете са сериозни: от глаукома до увреждане на роговицата и трайна загуба на зрение. Първоначално създадени за медицински цели (при липса на ирис), тези импланти се използват козметично в някои държави, но не са одобрени за тази цел от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ или нямат маркировката за съответствие CE за европейския пазар. Самата процедура представлява

хирургично поставяне на силиконов диск върху естествения ирис

Той навлиза дълбоко в предната камера на окото и затова е толкова опасен.

А безопасният метод за промяната на цвета на очите е т.нар. кератопигментация. Инжектира се медицински пигмент в роговицата чрез лазерни микротунели. Този метод може да направи какъвто нюанс иска пациентът, докато при имплантите това не е възможно.

На трето място по опасност в света е липосукцията (особено в корема). Тя не е метод за отслабване, а за извайване на коремната област. При класическата интервенция мазнините се изсмукват чрез канюли под вакуум. С напредването на технологиите се създават още няколко вида липосукция - лазерна, ултразвукова и водноасистирана. И трите са минимално инвазивни и по-щадящи.

След класическата обаче пациентите обикновено носят специално еластично компресионно бельо за 4–6 седмици, което помага за оформянето и намаляването на отока. Най-честите сериозни усложнения, които могат да доведат до смърт, включват образуване на кръвен съсирек, който достига до белите дробове, или мастни капчици в кръвта, които блокират кръвоносните съдове. След операцията може да възникнат сериозни инфекции като сепсис или да се стигне до перфорация на вътрешни органи.

Според различни проучвания и медицински данни честотата на фаталните случаи е от 1 на 5000 до 1 на 50 хил. Рискът нараства значително, ако липосукцията се комбинира с други процедури като абдоминопластика (стягане на корема), където смъртността е по-висока и може да достигне 1 на 3281 случая.

Всъщност абдоминопластиката е следващата опасна процедура в тази класация. Чрез нея

се премахват излишната кожа и мазнини

от коремната област и се стягат мускулите на коремната стена. Тя е особено подходяща за хора след значителна загуба на тегло или след бременност. Статистически обаче сериозни усложнения настъпват при около 4% от пациентите. Може да се получи натрупване на течност или кръв под кожата. Това са най-честите локални проблеми (при 10-20% от случаите). Другият основен риск е образуване на кръвни съсиреци. Но по-лошото е, че може да настъпи тъканна некроза - смърт на кожа или мастна тъкан поради нарушено кръвоснабдяване, по-често при пушачи. Както при липосукцията, така и при абдоминопластиката рискът от усложнения се повишава до над 10%, ако се комбинира с други процедури.

Именно след стягане на корема тялото на млада жена започва да гние. 32-годишна Сара Плат от Англия мечтае за плосък корем и плаща 18 хил. евро на козметична клиника в Турция. След операцията обаче тялото започва силно да я боли и тя иска само едно - да умре. Майката на четири деца разказва за премеждията си в британски медии и в Инстаграм. Тя желае да защити другите от това, което сама преживява.

Всичко започва през 2021 г. Тогава

Сара тежи 150 кг и иска да намали размера на корема си

чрез процедура в Турция. Манипулацията е успешна – тя губи 76 килограма. През февруари 2023 г. планира да отстрани и останалата излишна кожа. Тъй като това е твърде скъпо в родината ѝ – около 40 000 евро, Сара отново лети до Истанбул. “Проучих всичко внимателно и дори ходих дотам само за да се уверя, че съм направила правилния избор. Посетих клиниката предварително и се срещнах два пъти с бъдещия си хирург. Наистина вярвах на този човек, а той почти ме уби - коментира англичанката. - Тялото ми е осакатено - имам две дупки в корема, нямам гърди, имам гърбица на гърба си и изпитвам постоянни болки. Това, което се случи там, съсипа живота ми.”

Събуждайки се след операцията, Сара изпада в ужас, защото веднага забелязва, че нещо не е наред. Когато поглежда под превръзките си, вижда, че има силен оток - сякаш има не 2, а три гърди. Тогава се обажда на съпруга си и го моли да се грижи за четирите деца, ако тя не оцелее. По думите ѝ малко по-късно тялото ѝ е започнало да гние. Тя искала да се прибере у дома, но от клиниката не ѝ издават документ, че може да лети. 9 дни по-късно хирургът решава да поправи грешката си. Докато тя пищи от болка само под местна упойка, той отстранява от тялото ѝ голямо парче мастна тъкан и кожа. След като се завръща в родината си, е откарана в болница -

с тежка инфекция и много мъртви тъкани

Претърпява 10 коригиращи операции.

Въпреки това, докато е в клиниката, среща и жени, които са с усложнения след поставяне на импланти. Най-честият проблем, който може да възникне след силикон в гърдите например, е капсулна контрактура. Организмът образува фиброзна капсула около импланта, която в някои случаи се свива, става твърда и може да причини болка или деформация на гърдата. Другият риск е от разкъсването на импланта. Стената му може да се наруши, което води до изтичане на течността.

Силиконовите импланти може да се разкъсат и да изтекат в гърдите. СНИМКА: ГЕТИ

Всъщност най-големият мит в естетичната хирургия е, че силиконовите импланти в гърдите могат да гръмнат в самолет. Само че именно това се случва през 2011 г. с българка, която лети към Варна. В момента, в който машината набира височина, тя започва да се оплаква от силни болки в гърдите. Младата софиянка едва не колабира, след като стюардесите забелязали, че бюстът ѝ се е разпръснал на различни места над корема ѝ. Този случай е разказан в няколко наши медии, а пластичните хирурзи смятат, че жената не е изчакала да изтече пълният период на възстановяване и се е качила на самолета твърде рано след интервенцията. За съжаление, тези истории не са просто статистика, сензация или поредният шокиращ случай. Те са предупреждение... Защото истината е, че естетическата хирургична интервенция става опасна, ако не е направена от добър специалист.