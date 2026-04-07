Янка Рупкина създава шедьоври във фолклора, но спасява живота на десетки не само с гласа си

Поклонението пред певицата ще е на 11 април в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас

Когато почина, не искам да има сълзи, искам да има музика, песни, хората да се облекат с хубави дрехи – така искам да ме изпратите.

Това казва точно преди десет години голямата народна певица Янка Рупкина в интервю за “24 часа”.

В Страстната седмица на Велики вторник певицата си отиде на 87-годишна възраст. Последните си дни тя прекара в болницата. Почти месец лекарите се грижеха за нея след тежък инсулт.

“Калиманку, Денку мари хубава”, “Маро ле”, “Янка през гора вървеше”, “Стойно ле, Стойно” са само малка част от песните, с които Янка Рупкина става символ на Странджанската фолклорна област по целия свят.

Родена през 1938 г. в село Богданово, тя първо поема по друг път, различен от музиката. Завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Разказвала е, че е искала да работи като лекар, а “песните да са между другото”. Но става обратното. Първата ѝ работа като медицинска сестра е в бургаското село Дюлево. Там спасява жена, ухапана от змия. Въпреки че няма образование за лекар, през годините тя спасява живота на десетки в различни ситуации.

Наследява таланта от баба си Яна, която описва, че била с меден, гальовен глас. Тя я е учила на народните песни. Когато е на 22 години, печели първа награда от събора за надпяване в село Граматиково. Сред гостите там са видни фолклористи, които я канят в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Рупкина го печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е негова солистка. Там оставя стотици записи за фонда на БНР и знакови изпълнения за българската музикална памет.

Гласът на Рупкина излиза отвъд националната сцена с трио “Българка”. Групата е създадена през 1975 г. по идея на Ева Георгиева, солистка от “Мистерията на българските гласове”. Включват се Янка Рупкина и Стоянка Бонева. Вокалните характеристики на трите певици произхождат от различни региони на България, Ева е от Добруджа, Янка – от Странджа, Стоянка – от Пиринско. Пеенето им се отличава с оригинално музициране и спяване на гласовете.

Личен импресарио на трио “Българка” става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с “Пинк Флойд” и R.E.M. Триото придобива световна известност и поканите за концертни турнета по света не стихват.

Заедно с група “Балкана” са имали концертни турнета в Европа, Съединените щати, Австралия, Израел и Япония. През годините работят с имена като Кейт Буш, Джордж Харисън, Крис де Бърг и Линда Ронстад, а българското многогласно пеене се превръща в културен знак, който светът не просто чува, а запомня.

Възхитен от изпълненията им е и прочутият китарист на “Бийтълс” Джордж Харисън, който след концерт на трио “Българка” в Лондон възкликва, че това е най-хубавата музика на планетата.

През 1990 г. триото

печели

престижната

награда “Грами”

за най-добър традиционен фолклорен запис. Отличието е за участието им в албума Le Mystere des Voix Bulgares, Volume Two (“Мистерията на българските гласове”, том 2), част от хора на БНТ.

В края на 90-те години триото се разделя. Последната им изява в оригинален състав е през 1999 г. Тогава те излизат на сцената по време на митинг пред храм-паметника “Св. Александър Невски”, когато американският президент Бил Клинтън гостува в София.

През 2004 г. създателката на триото Ева Георгиева умира и Янка Рупкина започва солова кариера.

Най-популярната ѝ песен в света е “Калиманку, Денку мари хубава”. Швейцарският продуцент Марсел Селие я откроява в прочутата поредица “Мистерията на българските гласове”. Песента е определяна като един от шедьоврите на българското фолклорно изкуство. Тя е звучала и на сватбата на певеца Дейвид Бауи с Иман, който я е пуснал вместо Менделсон.

Песни на Рупкина са поставяни и във филми. Нейният глас звучи в китайски филм, както и във филм с Анджелина Джоли. Тя се включва като вокал в саундтрака към “Лара Крофт” на британската група “Лефтфийлд”.

Хубавите изпълнения подсилват духа. Мен са идвали да ме слушат от много страни даже хора инвалиди, които са искали да се докоснат до мен, да им попея на ухо. Музиката наистина лекува. Освен хората лекува и мен. Когато съм притеснена, уморена, аз си пускам музика – най-различна, за да се заредя отново за работа.

Това разказва Янка Рупкина преди години пред “24 часа”.

Три пъти в годината певицата празнуваше рождения си ден. Родена е на 15 август, но поради трудното възстановяване на майка ѝ след раждането е записана в регистрите с рождена дата 25 август. А на 21 декември 1971 г. тя

оцелява в

самолетната

катастрофа на

Ил-18 край София

Самолетът започва извънреден полет за Алжир, когато непосредствено след излитането се накланя рязко наляво и се разбива в пистата. На борда му са 62-ма пътници и 11 членове на екипажа, като 30 души загиват, а 23-ма са ранени. Самолетът е напълно унищожен. На борда пътуват група артисти, които трябва да участват в Дни на българската култура в Алжир. В катастрофата загива популярната певица Паша Христова и композиторът Николай Арабаджиев, а сред оцелелите са композиторката Мария Нейкова, певецът Борис Гуджунов, който е със счупени крайници, а Янка Рупкина оцелява с леки изгаряния. Оттогава казваше, че живее втори живот и благодари на Бог.

Ден преди Великден, на 11 април, ще бъде поклонението пред Янка Рупкина. То ще се състои в катедралния храм “Св. св. Кирил и Методий” в Бургас от 11 ч, а от 13 ч опелото в нейна памет ще бъде отслужено от Сливенския митрополит Арсений.