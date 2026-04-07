Орлин Павлов тръгва на турне

“С любов от Орлин Павлов” се казва турнето, с което певецът ще обиколи няколко града. Той ще направи концерт в Бургас на 30 април, след това на 6 юни ще бъде във Варна, на 18-и - в Русе, а на 20 юни ще гостува в Пловдив. Заедно с него на сцената ще излязат музикантите Милен Кукошаров – пиано, Кристиян Желев – барабани, Александър Славчев – китара, Даниеле Феббо и Борис Таслев – контрабас.