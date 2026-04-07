БНТ с призив: Българи зад граница, гласувайте за Дара и "Бангаранга"

Генералният директор Милена Милотинова получи подкрепата за "Евровизия" на Агенцията за българите в чужбина

Нека всички българи, които живеят в чужбина, но държат връзката с родината си и я обичат, да подкрепят Дара и нейната песен “Бангаранга” на “Евровизия”. Защото е важно как ще бъде представена България!

Този призив отправи генералният директор на БНТ Милена Милотинова и получи подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина на среща вчера. И ние имаме контакти със сънародниците ни, които живеят зад граница, но агенцията ще използва своите канали, които са много повече, обясни Милотинова пред “24 часа”. Така призивът ще достигне до всички български фолклорни състави, певчески групи, дори и до неделните училища навън, както и до фейсбук групите им, които могат да споделят и разпространяват песента.

Агенцията поддържа връзка с над 1000 организации на българи в 52 държави. Не всички от тях ще чуят призива, защото за нашата песен на “Евровизия” освен европейците могат да гласуват единствено българите, които живеят в Европейския съюз. По регламент тук от България нямаме право на вот за Дара. Дара по време на изпълнението на "Бангаранга" по БНТ

Причината БНТ да се обърне към агенцията и нашите сънародници е големият успех, който Дара и песента ѝ “Бангаранга” вече има в социалните мрежи и в ютюб. Още от първия ден след показването ѝ там тя събира хиляди одобрителни коментари и вече има натрупани милиони гледания. Гласуването обаче е на живо в реално време, след като Дара изпълни песента си. Жребият избра тя да открие втория полуфинал на 14 май. Ако получи достатъчно висок вот и шанс да продължи, ще излезе и на финала на 16 май. Там също ще има нужда от гласовете на българите в чужбина.