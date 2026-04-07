Вижте кой спечели "Златен Кукерикон" (Снимки)

*Стефан Мавродиев с "Кукерикон" за цялотен принос на сатирата у нас

Сатиричният театър "Алеко Константинов" тази вечер връчи за десети път националните награди за театрални постижения в областта на хумора и сатирата "Златен Кукерикон" на колеги - театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли.

Сатиричен театър "Алеко Константинов" не подлежи на номинации и награди.

Вижте номинираните и печеливши в различните категории за Наградите "ЗЛАТЕН КУКЕРИКОН"

Номинации в категория "Млада надежда":

- Даниел Кукушев за ролята на Филей в "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

- Димитър Стойнов за ролята на Тантал в "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

- Стефани Христова за режисурата на "Г-н Колперт", от Давид Гизелман, Център за съвременен танц и сцена "Дерида";

Наградата печели: Даниел Кукушев, който заради участие в представление не успя да присъства, а наградата вместо него взе негов приятел.

Номинации в категория "Женска роля":

- Весела Бабинова за ролята на Екатерина Велика, в постановката "Велика" от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър "Зад канала";

- Гергана Арнаудова за ролите на Суска и Мага в "Муа у тупан" от Боян Папазов, режисьор Николай Кенаров, Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна;

- Радина Думанян за ролята на Ема Келер, в постановката "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър Пловдив;

Наградата отива при: Весела Бабинова, която не присъства на церемонията, а отличието бе получено от неин близък.

Номинации в категория "Мъжка роля":

- Владимир Зомбори за ролята на Зоро, в мюзикъла "Зоро", по музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, режисьор Ивайло Ненов, Държавна опера Русе;

- Спартак Тодоров за ролята на Ралф, в постановката "Г-н Колперт", от Давид Гизелман, режисьор Стефани Христова, Център за съвременен танц и сцена "Дерида";

- Тодор Дърлянов за ролята на Вернер Хофман, в постановката "Берлин, Берлин", от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър Пловдив;

"Кукерикон" отива в ръцете на: Тодор Дърлянов, който се появи на сцената с руса перука - част от закачка с колежката му Радина Думанян, с която играят в "Берлин, Берлин".

Номинации в категория "Режисура":

- Антон Угринов режисьор на постановката "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

- Венцислав Асенов режисьор на "Голям мръсник" от Пиер Шено, Драматично-куклен театър Враца;

- Десислава Шпатова режисьор на "Рейс" от Станислав Стратиев, Драматично-куклен театър Пазарджик;

Наградата печели: Антон Угринов

Номинации в категория "Постановка":

- "Берлин, Берлин", от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър Пловдив;

- "Велика" от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър "Зад канала";

- "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, Театър "София";

Наградата за постановка печели: "Велика"

Наградата за цялостен принос в областта на сатирата и хумора на името на Георги Калоянчев се присъди на големия СТЕФАН МАВРОДИЕВ.

„Сега да разберете колко вълнуващо е това за мен! Не знам как е за вас. Преди малко се почувствах като в съветските години – като танцуваха тук младите хора и малките деца. А пък да ме награждават за цялостно творчество ми е малко странно, толкова изненадващо беше за мен, когато ми съобщиха. Учудих се много. А всъщност какво се чудя толкова?! Трябва да започна да благодаря!", разсмя всички Мавродиев в свой стил.