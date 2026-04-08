Ресторант EDEN в Пловдив поставя началото на международен кулинарен обмен с бутиковия ресторант Coutellerie на о. Крит, проект, който свързва два екипа чрез взаимно гостуване и авторски менюта. Инициативата надхвърля стандартния формат на гост-готвач и се развива като двупосочен диалог между кухни, продукти и кулинарни традиции.

Първата стъпка от обмена ще се състои на 22 април в Пловдив с вечерята „Вкусът от Крит“. За нея в EDEN пристига гръцкият шеф Джордж Калайтсидис (George Kalaitsidis), който ще представи авторски прочит на критската кухня, базиран на локални продукти и съвременна интерпретация на традиционни рецепти.

„Истинската стойност за мен е да опозная нова кулинарна култура и да обменя вкусове и страст към готвенето“, казва Калайтсидис, за когото участието е част от по-широк процес на професионален обмен между кухни от различни държави.

Ресторантът домакин EDEN, отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., развива концепция за висока гастрономия, базирана на авторски подход, подбрани продукти и динамична програма от тематични събития и гостувания. Именно в този контекст се реализира и партньорството с Coutellerie - бутиков ресторант в историческата част на Ханя, известен със своята модерна интерпретация на критската кухня. Менюто за вечерта е изградено като последователно преживяване с изразен морски профил и ясно усещане за произход, като всяко ястие носи собствена идея и връзка с кулинарната култура на Крит.

Вечерята на 22 април ще бъде с ограничен брой места и предварителни резервации, което я позиционира като събитие, насочено към публика с интерес към високата кухня и селектирани гастрономически преживявания. Събитието съвпада и с откриването на лятната градина на EDEN, която ще допълни атмосферата с нов сезонен контекст.

В следващ етап от проекта готвач от екипа на EDEN ще гостува в Крит, където ще представи българско меню в Coutellerie. Така обменът се развива като реално партньорство между два ресторанта, които работят на сходно професионално ниво и споделят общ подход към съвременната гастрономия.