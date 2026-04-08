Монтана e домакин на международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев"

Три вечери оркестри от 3 държави ще огласят площад „Жеравица"

За деветнадесети път Монтана ще се превърне в столица на духовата музика. От 7 до 9 май 2026 г. в Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев" ще участват 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Те ще представят пъстрата си концертна програма на централния площад „Жеравица", а при неподходящо време - в Драматичния театър „Драгомир Асенов". Събитието се провежда под патронажа на министерството на културата и е организирано от община Монтана.

Фестивалът започва на 7 май в 18:00 ч. с традиционното дефиле на оркестрите от площада до паметната плоча на композитора Дико Илиев, пред която ще бъдат положени венци и цветя. В 18:30 ч. ще започне тържественото откриване на фестивала, по време на което всеки оркестър ще изсвири националния химн на родната си страна, а всички заедно - две емблематични творби на патрона на фестивала - „Дунавското хоро" и марша „Сливенци при река Драва". Ще бъдат връчени наградите на победителите в Националния конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър и в Международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие".

Програмата на първата фестивална вечер (7 май) включва изпълнения на Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част, Представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки от Троян, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили от Пловдив и Духов оркестър „Дико Илиев" към Народно читалище „Разум – 1883" и Мажоретния състав към Общински младежки дом – Монтана.

На 8 май сцената на площад „Жеравица" ще бъде споделена от Софийския духов оркестър към Общински културен институт - Дом на културата „Искър", Общинския духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч, Духовия оркестър на Община Бурса (Турция) и Духовия оркестър при Общински комплекс „Дворец на културата" – Перник.

Увертюра към финалната фестивална вечер на 9 май ще бъде съвместното изпълнение на „Ода на радостта" от Лудвиг ван Бетовен от Младежкия духов оркестър на Природо-математическа профилирана гимназия „Свети Климент Охридски" и Духов оркестър „Каподистриас" от Корфу, Гърция. Така Монтана се присъединява към инициатива на Представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа - в цялата страна точно в 12:00 часа духови оркестри едновременно да изпълнят европейския химн на централни обществени места. „Смятам идеята за наистина вдъхновяваща. Това е мощен и символичен начин да отбележим Деня на Европа и да насърчим споделеното чувство за единство и принадлежност.", казва Харилаос Лавранос - артистичен директор на гръцкия оркестър.

Вечерната програма ще включва изпълнения на Духовия оркестър към Народно читалище „Развитие 1869" – Враца, Представителния духов оркестър и Мажоретен състав „Димитър Мечев" от Велинград и Духов оркестър „Каподистриас" – Корфу, Гърция.

Две изложби ще привлекат вниманието на почитателите на духовите оркестри. На 7 май в 10:30 ч. в галерия „Кутловица" ще бъде открита изложбата от Международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие", който е съпътстващо събитие на Дико-Илиевите празници. На 8 май от 10:30 ч. в Художествена галерия „Кирил Петров" ще бъдат представени книгите на д.н. Галя Грозданова-Радева „Създаване на първите професионални оркестри в България" и „Гвардейският оркестър на България: началото", и фотодокументална изложба. Събитието се организира от община Монтана и регионалния исторически музей - Монтана.

За първи път в 38-годишната история на фестивала участват 3 от оркестрите. На Дико-Илиевите празници дебютира Представителният духов оркестър на Военновъздушните сили. С богат репертоар и високо подготвени музиканти, той изгражда връзка между армията и обществото. В негово изпълнение ще прозвучи и премиерата на марша „Привет, Монтана!" на о.з. полк. Иван Денов, класиран на второ място в конкурса за нови творби за духов оркестър. Духовият оркестър „Каподистриас" от Корфу – Гърция, е една от най-многобройните и влиятелни музикални формации в родината си. Той е видна образователна и творческа институция, чиято мисия е да съхранява и популяризира богатото музикално наследство на острова. Оркестърът предоставя структурирана образователна програма с редовни репетиции и участие в концерти, паради и официални церемонии не само на йонийския остров. В програмата му за Монтана са включени творби на Микис Теодоракис, Спирос Маврополус, Манос Хаджидакис, Франко Чезарини, най-популярните Дико-Илиевите произведения и композицията на Христофор Раданов, класирана на трето място в конкурса за нови творби за духов оркестър. Духовият оркестър на община Бурса - Турция, е един от най-старите оркестри в региона, с непрекъсната история от близо 90 години. Той представя разнообразна програма, обединяваща турска народна музика и световни хитове.

Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев" се провеждат в Монтана от 1988 г. на всеки две години. Те са се превърнали в един от най-утвърдените форуми за духова музика в Югоизточна Европа. Посветени са на самобитния композитор, музикант и диригент Дико Илиев (1898–1979), който е творил в Монтана в последните десет години от живота си. Той е определян от изследователите като уникално явление в българската музикална култура и е създател на жанра „хоро за духов оркестър". Дико Илиев е автор на „Дунавското хоро" и десетки популярни хора и маршове, изпълнявани от духови оркестри в цялата страна.

На откритата сцена на площад „Жеравица" се изявяват младежки, професионални, военни и чуждестранни формации. Събитието обединява духови оркестри и мажоретни състави от цяла България и чужбина, насърчава международния културен обмен и популяризира богатото наследство на духовата музика.