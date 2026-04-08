Актрисата Джийн Смарт обещава съвършен финал на сериала "Хитринки"

Джийн Смарт КАДЪР: youtube

Актрисата Джийн Смарт обеща на зрителите "съвършен" финал на популярния сериал "Хитринки", предаде АФП и БТА. 

Когато създателите на поредицата обясняват на Смарт как си представят финала, звездата има някои съмнения.  

"Не бях сигурна. Но им каза: "Вярвам ви. Винаги съм ви вярвала и винаги всичко е минавало добре. Така че го направих и този път и мисля, че беше перфектно", споделя пред АФП 74-годишната актрисата. 

В сериала Джийн Смарт играе ролята на залязваща звезда на стендъп комедията, принудена да обнови репертоара си с помощта на млада сценаристка (Хана Айнбиндер), с която никой друг не иска да работи след безвкусна шега с политик. 

       

Продуциран от HBO Max, сериалът "Хитринки" започва своя пети и последен сезон на 9 април в САЩ, където се радва на голям успех и печели множество награди всяка година от дебюта си през 2021 г.

Поредицата е донесла четири награди "Еми" на Джийн Смарт.

"Нямах никаква представа как ще завърши сериалът. Исках да бъда изненадана", разказа актрисата по време на скорошна пресконференция, признавайки, че е била преизпълнена с емоции по време на заснемането на финалните сцени.

       

"Краят обобщава това, което искахме да постигнем със сериала", казва на свой ред Пол Даунс, един от създателите на сериала.

След като заснема повече от 40 епизода, сбогуването е сладко-горчиво за Хана Айнбиндер, отбелязва АФП.

       

"Беше наистина прекрасно да порасна редом с Джийн Смарт", споделя с вълнение 30-годишната актриса, която миналата година спечели награда "Еми" за най-добра поддържаща женска роля в телевизионна комедия.

       

В крайна сметка Хана Айнбиндер е доволна от "заслуженото" развитие на двете главни героини в сериала, които постепенно се сближават след катастрофалното начало.

       

"Всичко, което бих пожелала за тях, се сбъдна", обобщава актрисата.

