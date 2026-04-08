ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22628632 www.24chasa.bg

Културното министерство поема управлението на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол

Остров Св. Константин и Юлита Снимка: Архив

Министерският съвет прие решение относно управлението на остров „Св. св. Кирик и Юлита", съобщиха от правителствената пресслужба.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, представляващ част от остров „Св. св. Кирик и Юлита" в град Созопол, на Министерство на културата. С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България.

Осигурява се възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение. Решението е съобразено с действащите режими за опазване на територията.

Решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.

Остров Св. Константин и Юлита

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

