Стиховете на Христо Фотев в най-чист вид, пригласят им кънки, режещи леда

С "Кораб в сърцето" Диана Добрева представи нов жанр -

театър с актьори, фигурно пързаляне и въздушна акробатика

Представление от напълно нов жанр, в което публиката в зала 1 на НДК стана свидетел и съучастник миналата седмица. Не знам как е по-правилно да го наречем - поетичен театър на лед или театрална елегия, представена със средствата на фигурното пързаляне. Спектакълът “Кораб в сърцето” е изграден върху стихове на Христо Фотев, представени от актьори - звезди на танците върху лед и въздушната акробатика, композирани в хомогенна и емоционално въздействаща хореография. За разлика от Русия, където шоу програмите върху лед са първокласни композиционни и костюмни представления, в България няма традиции и условия за такъв пърформанс. Още повече - върху основата на поезия. Признавам си, отидох доста скептичен, защото

такъв тип спектакли

са много коварни

за режисиране

Те рискуват да се превърнат в онзи тип литературно-музикални програми от миналото, които се играеха в актовите зали на училищата по разни празници на художествената самодейност. И дори в тях да са въвлечени актьори от най-висок ранг, оригинални хореографи и знаменити спортисти, това не ги пази от опасността да бъдат еклектична смес от рецитал, музика и танци. Справедливо е да кажем, че “Кораб в сърцето” се е получил и е постигнал търсения ефект - да бъде силно емоционално преживяване за зрителя. Заслугата е на режисьорката Диана Добрева и екипа, с който е работила. Всъщност в момента няма друг български режисьор с опит в такъв тип представления. Диана вече направи в Пловдивския театър две поетични представления - “Дебелянов и ангелите” и “Влюбеният дирижабъл”, които се играят с голям успех и печелят всякакви награди. Огромна роля за това има Александър Секулов, автор на драматургичните и композиционни основи на тези спектакли. И сега двамата са работили в тандем,

в който очевидно се разбират

само с поглед

Третият творец в екипа е Ина Лутай - хореографка, треньорка на националния отбор по фигурно пързаляне и бивша национална състезателка. Тя е поканила най-добрата в този спорт от последните 10 години - Александра Фейгин; световната и олимпийска медалистка Наталия Забияко; солиста на Лондонския балет на лед Валдис Минталс; други фигуристи и млади надежди от нашия национален отбор, които танцуват поезията на Христо Фотев по музика на Явор Карагитлиев върху ледена сцена. Морето и любовта са централните философско-поетични символи в това представление, както е и в лириката на Христо Фотев.

ДИАНА ДОБРЕВА СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ Диана Добрева, която е известна с визуалното пиршество на своя стил, тук е подходила съвсем различно. Визулната среда е деликатна и максимално изчистена. Само един екран с море, небе и кораб в различни цветове, облясъци и измерения. На този фон звучи лириката на бургаския поет,

която прониква директно

в ума и сърцето

на зрителите - без декори, без специални ефекти. Стихове в най-чист вид, на които пригласят само кънките, режещи леда. Чува се тяхното скърцане, докато парченца лед и сняг хвърчат във въздуха.

Актьорите - котви на този спектакъл, са Койна Русева и Константин Еленков. На тях са поверени както най-прочувствените стихове на поета, така и невидимата нишка, която свързва всички творби и елементи в едно композиционно цяло. На “пристанището” акостират още Петър Дочев, Боряна Братоева, Леарт Докле и други актьори от Народния и Пловдивския театър.

Стиховете

Понякога по-много се обичахме,

понякога по-малко, а понякога,

когато ти заплакваше в ръцете ми,

живота ми приличаше на щастие.

звучат в изпълнение именно на Койна Русева, която в това представление разкрива нови страни от безграничния си талант, като пее и партнира на състезател по фигурно пързаляне.

Шедьовърът на българската любовна лирика

Колко си хубава!

Господи,

колко си хубава!

се изпълнява от Константин Еленков прочувствено, бих казал разтърсващо. Малко актьори в днешно време

умеят да изпълняват

органично поезия

и Еленков е един от тях. Цялостното му присъствие, фигура, излъчване, костюм (дело на Мария Колева и Бояна Захариева) карат публиката да се чувства като на поклонение. И тя възнагради както него, така и всички участници в този спектакъл балада с бурни аплодисменти в присъствието на вдовицита и внука на поета.

Следващата дата на “Кораб в сърцето” е 13 май, а мястото е Античният театър на Пловдив.