Видеоигри на българския павилион на Венецианското биенале

Откриват го на 7 май в зала “Тициан”

Изследователска лаборатория, която събира сигнали от четири филма и ги активира чрез видеоигра - така е трансформиран тази година българският павилион на Венецианското биенале за изкуство. Посетителите са поставени пред избор - да се ориентират между различни ценности и възможни посоки и така да участват в конструирането на общо политическо бъдеще.

Павилионът ще отвори официално врати на 7 май от 18 ч местно време в зала “Тициан” във Венеция. А от 19 часа една от авторките в проекта Гери Георгиева ще направи пърформанс - ще влезе в ролята на оракул, който чете новини от бъдещето. Концептуалната рамка на проекта предвижда българският павилион да е разделен на минало, настояще и бъдеще. Четири видеопроизведения ще пренасят назад в миналото.

Страната ни се явява на 61-вото издание на Венецианското биенале с проекта “Федерация на минорните практики”, реализиран от художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева, с куратор Мартина Йорданова. Десислава Димова е комисар на българското участие.

Проектът включва четири филма, които чрез различни художествени подходи изследват теми като дигитална идентичност, дезинформация, връзката между труд и насилие и екологична грижа. Експозицията е структурирана като интерактивна среда с елементи на компютърна игра, която активира съдържанието на филмите чрез участие на публиката.

“Включваме публиката и през по-олекотен и опростен метод търсим критичен поглед. Има и бъдещ елемент - огледален портал, през който хората преминават. Идеята е просто те да се оглеждат в себе си, защото ние сме бъдещето”, разказва кураторката пред “24 часа”. Футуристичният проект е замислен като макромодел на човешките взаимоотношения.

Венецианското биенале на изкуствата ще се проведе от 9 май до 22 ноември 2026 г. Темата тази година е “Шест минорни тоналности”. Преди дни 22 държави, сред които и България, подписаха общо писмо до ръководството на фондация “Биенале ди Венеция” с призив да бъде преразгледано участието на Руската федерация. От своя страна президентът на биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити позицията на институцията, подчертавайки, че събитието винаги е било пространство за културен диалог и че “затварянето и цензурата нямат място” в рамките на международния художествен форум.

