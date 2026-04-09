Филми и изложба с фотографии за 80 г. от рождението на Николай Волев

Книга, изложба и няколко прожекции на емблематични филми ще отбележат 80-годишнината от рождението на сценариста и режисьор Николай Волев.

Роден е на 10 април 1946 г.,но напусна този свят на 15 октомври 2024 г. От 16 април ще бъдат прожектирани три документални филма - “Грънци”, “Цимент” и “Художникът”. На 23 април ще бъде показан “Господин за един ден”. Следват “Да обичаш на инат”, “Дом номер 8” и “Маргарита и Маргарита”. Тогава ще бъде открита и изложбата с графики и фотографии на Николай Волев. Игралната програма приключва на 28 май с “Козият рог”.

Съпругата на Николай Волев ще издаде и книга. “Когато Николай написа своята автобиография “Девствената проститутка”, тя беше 700 страници. Тъй като те се оказаха много, той съкрати 300 и книгата е 400”, разказа Доротея Волева на пресконференция в БТА. Затова тя ще издаде останалите 300 страници в книга, озаглавена “Моят прекрасен луд мъж”.

 

