Тайният Рим - вижте манастира, в който Галилео Галилей е заставен да се откаже от истината

До базиликата "Санта Мария сопра Минерва" се намира едно от най-загадъчните и красиви места във Вечния град

Само на няколко крачки от Пантеона, добре познат на много български туристи, се крие едно от най-загадъчните места в Рим. Става дума за недостъпния за външни посетители манастирски двор на базиликата “Санта Мария сопра Минерва”, който “24 часа” може да ви покаже. Скрит зад тежка дървена врата, той остава затворен за туристи и се разкрива само при специални посещения.

Мястото, нa което днес се намират базиликата и манастирът, е било свещено още в антични времена. Тук някога са се издигали храмове, посветени на Минерва, Изида и Серапис, богове на мъдростта и мистериите. По времето на Гай Юлий Цезар районът дори е бил използван за гласуване. Това е

политическото сърце на

древния Рим, което по-късно

се превръща в духовно Красиво изрисуваните стени на манастирския двор.

През VIII век папа Захарий предоставя малка църква на източни монахини, избягали от гонения. Истинската трансформация обаче идва през XIII век, когато тук се установяват доминиканците, Орденът на проповедниците. Само за няколко десетилетия манастирът се превръща в един от най-важните религиозни центрове в Рим с десетки монаси и огромно влияние.

Днешният манастирски двор, който може да се види само при редки случаи, е преизграден през XVI век от ученика на Микеланджело - архитекта Гуидето Гуидети. Той заменя по-стария средновековен двор с елегантна ренесансова структура, украсена с фрески, които разказват истории не само за вярата, а и за властта, страха и знанието. Красиво изрисуваните стени на манастирския двор.

Сред най-странните и смразяващи детайли са медальоните по стените - изображения на доминикански инквизитори,

обезглавени, но държащи

собствените си глави в ръце

Тази символика напомня за тъмната роля на манастира като седалище на Римската инквизиция. Именно тук в една от залите край двора през 1633 г. се разиграва една от най-драматичните сцени в историята на науката. Галилео Галилей е изправен пред трибунала на Инквизицията и е принуден да се отрече от идеята, че Земята се върти около Слънцето. Тази сцена превръща мястото в символ на конфликта между знанието и догмата. Според легендата след това той

произнася тихо прословутите

думи: “И все пак тя се върти!”

Тази фраза не е записана в официалните документи на Инквизицията и историците я смятат за апокрифна и добавена от поколенията след събитията, за да символизира борбата на разума и науката срещу догмата.

Все пак образът на Галилей, който “изрича” тази реплика, остава в съзнанието като символ на смелостта, на непреклонността пред истината и на тържеството на знанието.

Дворът на манастира обаче не е свързан само с мрачни спомени. Из него ни развежда отец Даниеле Ауконе, вицеректор на базиликата “Санта Мария сопра Минерва”. В центъра на двора има езерце с червени рибки и костенурки. Около него растат маслинови дървета, палми и портокалово дърво, от чиито плодове монасите правят мармалад. Добре угоени котки се излежават на слънце, с други думи, почти сюрреалистична картина на спокойствие, скрита в сърцето на един от най-оживените градове в света. Тук все още живеят двайсетина доминикански монаси, които пазят традицията на тишината, молитвата и съзерцанието. Пространството е създадено именно за това - да откъсва от шума и да води към вътрешен размисъл.

Манастирът е бил и сцена на големи исторически събития. Сред тези стени са се провели два папски конклава, довели до избора на Евгений IV и Николай V. В съседната базилика са

погребани петима папи,

а сред посетителите и обитателите на манастира са били личности като Света Катерина Сиенска и Фра Анджелико (известен и като Беато Анджелико), художникът, който според легендата рисувал само след молитва. Фреските изобразяват и обезглавени доминикански инквизитори, които държат главите си в ръце.

Фреските, които покриват арките на двора, изобразяват мистериите на светата броеница и сцени от живота на Тома Аквински. Те са създадени през XVII век от различни художници и служат не само като украса, а като визуален инструмент за медитация, или нещо като своеобразна “теология в образи”.