Бившата жена на Шон Пен заживя в английско село с архитект

Актрисата Робин Райт заживя спокоен живот в английската провинция, след като заряза поредното си шоу и се установи с приятеля си архитект, по-щастлива от всякога на 60-ия си рожден ден.

Тя живее живот в светлината на прожекторите повече от четири десетилетия, откакто за първи път придоби известност през осемдесетте, пише "Дейли мейл".

Робин Райт, сега на 60 години, живее блажен живот в английската провинция с приятеля си архитект Хенри Смит, на 52 години, след като завинаги заряза „г**тшоуто" Америка.

Актрисата е сред холивудските звезди, избягали от шума и суетата на Щатите в просторно селско имение в Чилтърнс.

„Обичам да съм в тази страна. Тук има свобода на личността. Хората са толкова мили", разказа Робин за новия си спокоен живот.

„Те живеят. Не са в колата в задръстване, паникьосани от телефонно обаждане, ядат сандвич. Това е по-голямата част от Америка. Всичко е бързане, конкуренция и скорост."

Идеалната ѝ сутрин започва със слушане на чуруликането на птиците пред просторния ѝ дом, преди да изведе кучетата си на разходка.

За Робин, преломният момент е ремонта на домовете на съседите ѝ в Лос Анджелис: „Всички строят огромна къща и аз просто приключих с всичко това - обичам тишината. И срещнах моя човек. Най-накрая."

Други известни звезди, които наскоро се преместиха във Великобритания от САЩ, включват Райън Гослинг, съпругата му Ева Мендес и дизайнерът Том Форд.

За Робин, която навърши 60 години в сряда, навлизането в ново десетилетие не беше нещо, което я притесняваше, след като най-накрая срещна любовта на живота си.

„Не го виждам като края на една ера. Това е просто още едно число, което е малко по-голямо. Не ме е променило по никакъв начин, защото чувствам, че направих тази промяна, когато бях на 50, когато си казах: „Ще го направя по моя начин", добави тя пред The ​​Sunday Times.

Три пъти разведената актриса срещна своя австралийски приятел, роден във Великобритания, в кръчма в Чилтърнс, недалеч от най-новия Airbnb, който тя нае с доведената си сестра Лусинда Кармайкъл.

Влюбената двойка, която бързо се сближи по време на петмесечните си битки с COVID-19, планира да се премести в нает дом на английското крайбрежие с лабрадорите Ръсти и Роки.

„Освобождаващо е да си свършил. Да си приключил с търсенето, разглеждането и получаването на 60 процента от това, което си искал", обясни Робин.

„Точно това исках. Навършвам 60 и си казвам: „Това ли е всичко?" Обичам да съм сама и съм го правила много пъти. Но аз, сякаш, искам да остарея с някого, да пътувам и да видя света."

Тя има две деца - дъщеря Дилън, на 34 години, и син Хопър, на 32 години - от 13-годишния си брак с втория си бивш съпруг Шон Пен, който приключи през 2010 г.