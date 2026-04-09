1576 г.: легенда за изгубен род вдига България на борба за свобода

Радомирско предание от родния край на автора Анани Ананиев е втъкано в романа

Годината е 1576-а. Младият писар Методий пристига в Радомир с турския кадия, за да правят списъци на джелепкешаните. Когато поробителите го принуждават да записва и момчетата, взети за кръвен данък, той се запознава с Димо – негов връстник с буен нрав и смело сърце, и Шуна – егълнишката вещица, почитаща старите богове. Тримата трябва да намерят наследника на последния български цар, който е призван да вдигне България на оръжие след двеста години иго и да върне предишната ѝ слава.

Но речено е, че цар без корона не бива, а най-подходяща за възкресението на Отечеството е изгубената първа корона на рода Дуло. Легендата гласи, че мистичният венец е изкован от паднал небесен камък. Не изпъква с красота и скъпоценности, но сияе и дава на притежателя си неземна сила, разум и власт над човеците, в замяна на което бавно го убива.

Тази история е в основата на сюжета в “Димов гроб” - романа на Анани Ананиев, публикуван от издателство “Хермес”. В него обаче е втъкана и втора легенда за Димо Сирак, чийто брат Богдан бил взет от турците за еничар, а имал белег на дясната вежда. Минали години. Веднъж заради размирици в селото от Радомир дошъл Асан ага с войници. Сбил се с Димо, който обаче видял белега и не убил Асан, а само нанесъл дълбока рана на челото му. Станал хайдутин, а след време турците го нападнали и убили.

По думите на автора тази легенда притежава всички качества на героичен епос и стои редом до най-добрите образци – като се започне от крал Артур и се стигне до “Междузвездни войни”. В нея има несправедливост, битки, предателства, смелост, неочакван и разтърсващ финал.

Анани Ананиев е роден в Радомир, където прекарва живота си, запленен от тайните на Радомирския край. Той е бакалавър по история в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. За него тази наука е страст, на която служи с публицистичните си трудове по спорни въпроси от миналото на България и краеведските си проучвания.

