Самуел Финци с дъщеря си Анаис във филм без сценарий за Черно море

От Германия ще пристигне актьорът Самуел Финци с дъщеря си Анаис за премиерата на новия филм “Черно море”. И двамата участват в българско-американската комедия, създадена без предварително написан сценарий.

Ирмена Чичикова и Стойо Мирков са в главните роли. Създателите на филма Дерек Хардън и Кристал Мозел ще пристигнат от Ню Йорк. С тях ще е и продуцентката – българката Изабела Ценкова, която от години живее и твори в САЩ.

Филмът е заснет изцяло в Созопол, където местните се превръщат в главно действащо лице. Лентата започва с предсказанието на врачка, която разкрива на възрастна дама, че е неизлечимо болна. За да се оправи, трябва да спи с чернокож мъж. Главният герой Халид прелита от Ню Йорк в Созопол. Жената обаче умира, а той остава без пари в чужда държава.

Световната премиера на филма беше през 2024 г. в Тексас, а у нас ще тръгне по кината от 17 април.

