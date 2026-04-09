Уж страшно чудовище, а е мило и любезно

Гениалният, но малко смахнат професор Еразмус обитава мрачния замък “Гротеск” и е отдаден на едно-единствено занимание – създаването на чудовища. Те уж са малко страшни, но всъщност са мили и любезни и най-вече едно, което се крие в сенките и се грижи за комфорта на всички обитатели в замъка. Кое е това малко същество? Запознайте се с “Кърпена глава” (изд. “Фют”) и го последвайте в поредицата на автора Гай Бас. Има и анимационен филм “Кърпена глава” (Stitch Head), вдъхновен от популярната детска поредица. Той съчетава хумор, фантазия и леко страховита естетика, напомняща класическите истории за чудовища, но поднесена по подходящ начин за семейна аудитория.

