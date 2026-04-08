"Рики е Повери" за първи път ще пеят в Пловдив

Италианските звезди ще се качат на сцената на Античния театър на 27 септември

Италианските легенди “Рики е Повери” имат вече няколко концерта в София, но за първи път ще пеят в Пловдив. Дебютното им гостуване в града под тепетата ще бъде на сцената на Античния театър на 27 септември. А там ще звучат вечните им хитове, сред които Sara perche ti amo, Che sara, Se m’innamoro, Mamma Maria, La prima cosa bella, Voulez-vous danser.

Певците от “Рики е Повери” Анджела Брамбати и Анджело Сотджу ще пристигнат в Пловдив, придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джанпаоло Ноче на барабани.

“Рики е Повери” се превърна в символ на леката, мелодична музика от 70-те и 80-те години. Основана през 1967 г. в Генуа, групата започва пътя си без кой знае какви успехи, но с амбиция, която скоро я води далеч отвъд границите на Италия. Бързият възход започва в началото на 70-те години.

През 1973 г. италианските изпълнители участват и във фестивала “Златният Орфей”, едно от престижните музикални събития в Източна Европа по онова време. От 1975 г. обаче групата се включва в пътуваща театрална трупа и временно се отдръпва от активната музикална сцена. Въпреки това не прекъсва връзката си с публиката и продължава да записва албуми.

Началото на 80-те се оказва решаващо. Тото Котуньо работи по техен албум, но очакваният успех не идва веднага. Истинският обрат настъпва през 1981 г., когато продуцентът Дарио Фарина ги привлича към новия лейбъл Baby Records. Само месец след издаването на албума E penso a te формацията започва да се изкачва в европейските класации. Следват телевизионни участия и турнета във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия. През 1981 г. Марина Окиена напуска групата, за да поеме солов път. Година по-късно излиза песента Sara perche ti amo, която покорява Европа и Латинска Америка и се превръща в едно от най-разпознаваемите им парчета.