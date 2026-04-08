100 музиканти от цигански оркестър в зала 1 на НДК

100 Members Gipsy Symphony Orchestra - световноизвестният 100-членен цигански симфоничен оркестър от Унгария, ще свири в зала 1 на НДК на 30 октомври.

Носител на престижната унгарска награда за национално културно богатство от 2014 г., ансамбълът е вписан в Златната книга и Невидимия музей на унгарския дух. Признанието е за неговия изключителен принос към музикалната култура. Основан преди повече от три десетилетия, оркестърът представлява уникална по рода си формация в световен мащаб.

Това, което отличава Gipsy Symphony Orchestra, е неговият неподражаем звук - съчетание между музикалната традиция и съвременното звучене. Програмата на оркестъра включва класически шедьоври, унгарски чардаш и впечатляващи солови изпълнения, поднесени в специални аранжименти, които грабват публиката още от първите акорди.

