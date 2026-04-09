Накъде с децата през уикенда (10-12 април)

10 април, 11,30 ч, Лунапарк "Боби и Кели"
Великденски лов на яйца
Из лунапарка ще бъдат скрити 40 шарени яйца и едно от тях ще бъде златно. Което дете намери специалното яйце, печели награда. Ще има и ваучер за 50% намаление за посещение на парка.
Начални часове на играта:
10 април - 11,30 ч
11 април - 16,30 ч
12 април - 16,30 ч
13 април - 11,30 ч
Билети на касата на лунапарка, който се намира в софийския квартал "Младост 3" или онлайн
11 април, 11,00 ч
Столичен куклен театър
"Пиноккио"
Историята започва в малко италианско градче, където дърводелецът Джепето мечтае за дете. Той изработва дървено момче с надеждата да запълни самотата си. И една вечер се случва чудо - куклата оживява.
Така се появява Пинокио - наивен, любопитен и пълен с мечти. По пътя си той среща изкушения и често греши, но научава, че най-важното е да имаш някого, когото да обичаш.
11 април, 16,30 ч и 19,30 ч
Цирк "Балкански"
"Без име"
Впечатляващ парад слага началото на цирковия спектакъл. Публиката ще види пол денс, еквилибър, жонгльорски изпълнения и хула-хоп. Акцент в първата част е триото на кънки "Балкански". След кратък антракт ще бъдат представени стрийт денс, BMX и велофигуристика. Сред най-очакваните номера са "Висока тел" и "Глобусът на смъртта". Балетните изпълнения допълват зрелищната програма.
Билети могат да бъдат закупени на място или онлайн. Сцената е в кв. "Зона Б-5", парк "Възраждане".
5 април - 31 май
"Детски изложбен център", Централна жп гара София
"Гигантски буболечки и дино планета"
Гигантски насекоми и 18 динозавъра в реален размер са новите експонати в изложбата. Сред атракциите са яздене на Тиранозавър Рекс и зона за фосилни разкопки. Преживяването включва интерактивни зони като "Дино-птици" и надуваем замък за игра и така забавлението съчетава наука и приключение. Работното време е всеки ден от 10,00 до 18,00 часа с възможност за билети онлайн или на място.