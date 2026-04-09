Марта Вачкова отглежда нещо средно между цвете и животинче

Владо Пенев подарил протея на актрисата, дъщеря ѝ Рада и Таня Шахова

Владо Пенев подари най-шантавите и красиви цветя на Марта Вачкова, дъщеря ѝ Рада и Таня Шахова. Именно така описа Марта Вачкова изненадата от своя близък приятел и колега. И пусна снимка в профила си в инстаграм, на която трите държат в ръцете си по един огромен цвят протея.

“Не успяхме да се видим на Цветница, но след това той дойде при нас, бяхме се събрали трите и ни донесе по едно от тези много красиви цветя”, разказва Марта Вачкова. Нейни приятели, които живеят в Австралия, ѝ разказали, че протеята се среща често там и в Африка и всъщност е доста неугледен на вид храст. Но пък като цъфне, е изумителен. “Самият цвят минава през много фази, така че аз си отглеждам нещо средно между цвете и животинче. Сложила съм си го във ваза и всеки ден доливам вода, защото е много жадно”, шегува се Марта Вачкова. Владо Пенев винаги подбира интересни цветя.

Чуди се дали да не даде протеята на свои приятели, много добри градинари, за да се опитат да я засадят, но не знае дали ще се хване от цвят. Самият Владо Пенев също е голям любител на цветята и отглежда всякакви интересни видове. Но все още не си е засадил храст протея, а трите стръка купил от любимия си цветарски магазин, в който винаги открива интересни видове.