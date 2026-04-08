"Кетаминовата кралица" влиза за 15 г. в затвора заради смъртта на Матю Пери, известен още като Чандлър от любимия сериал "Приятели".

Джасвин Сангха беше обвинена, че е осигурила наркотика на актьора, който почина от свръхдоза. Обвинението е, че тя е продала наркотици, които са довели до фаталния край на звездата от "Приятели".

42-годишната Джасвин Сангха се призна за виновна миналия септември по пет обвинения, включително едно за разпространение на кетамин, причинило смърт. Прокурорите описаха нейния дом като „магазин за продажба на наркотици", информира NOVA.

Пери, който се бореше със зависимостта си в продължение на години, беше намерен мъртъв в джакузито на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Разследващите установиха, че смъртта му е причинена от острите ефекти на кетамина.

Веществото е дисоциативен анестетик, който има някои халюциногенни ефекти и трябва да се прилага само от лекар.

Преди произнасянето на присъдата на Санга, мащехата на Пери - Деби Пери, поиска от съдията да наложи максималната възможна присъда затвор. „Ти причини това. Ти, която имаш достатъчно талант за бизнес, за да печелиш пари, избра единствения начин, който вреди на хората", каза тя в своето изявление пред съда. „Моля, дайте на тази безсърдечна жена максималната присъда затвор, за да не може да наранява други семейства като нашето", каза още майката на Матю Пери.

Федералните власти откриха десетки флакони с кетамин по време на акция в дома на Сангха в Лос Анджелис и я обвиниха, че си доставя инжекционното лекарство от „склада" си в Северен Холивуд поне от 2019 г. Открити бяха и хиляди хапчета, съдържащи метамфетамин, кокаин и ксанакс. Сангха първоначално отрече обвиненията, но после направи признания.

Пери е известен с ролята си на остроумния Чандлър Бинг в дългогодишния американски телевизионен ситком от 90-те години на миналия век „Приятели". Той се бореше в продължение на десетилетия със зависимости и приемаше кетамин като част от контролирана терапия за депресия. Сангха е един от петимата души - включително лекари и асистентът на актьора - за които американските власти твърдят, че са доставяли кетамин на Пери, използвайки наркотичната му зависимост за печалба и довеждайки до смъртта му от свръхдоза. Останалите четирима също се съгласиха да се признаят за виновни по обвиненията по делото.

Д-р Салвадор Пласенсия, който е снабдявал актьора с кетамин в седмиците преди смъртта му, беше осъден през декември на 30 месеца затвор.

През декември д-р Марк Чавес, калифорнийски лекар, който е продал кетамина на Пери, беше осъден на осем месеца домашен арест.

Лекарят от Сан Диего призна, че е получил кетамин от клиниката си и от дистрибутор на едро чрез фалшива рецепта и го е продал на Пласенсия, който след това го е доставила на Пери. Кенет Ивамаса, асистентът на Пери, който е помогнал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора, трябва да бъде осъден по-късно този месец, но неговият адвокатски екип е поискал отлагане.

Ерик Флеминг, който е продал кетамин, получен от Сангха, на Пери, трябва да бъде съден през юни.