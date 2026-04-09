Разкриха предсмъртното желание на кралица Елизабет II

Последните месеци от живота на английската кралица Елизабет II са белязани не само от влошаващо се здраве, но и от едно дълбоко човешко желание – да остави след себе си топъл, личен спомен у най-малките членове на семейството си, пише "Дейли Мейл".

Според кралския биограф Робърт Хардман, в последното си лято през 2022 г. тя е настоявала всички нейни правнуци да се съберат заедно в любимата ѝ резиденция Балморал. Това не било просто семейна среща, а съзнателен опит да подари на децата щастливи спомени, които да носят със себе си дълго след нейната кончина.

Желанието ѝ обхващало и децата на принц Хари и Меган Маркъл – малките Арчи Маунтбатън Уиндзор и Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор, въпреки че отношенията между двойката и останалата част от кралското семейство вече били силно обтегнати. Напрежението, започнало с оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г. и се задълбочило след нашумялото им интервю с Опра Уинфри. Това обаче не попречило на кралицата да постави семейството над всичко. За нея не били важни конфликтите, а връзката между поколенията.

Въпреки че не е ясно дали тази среща в пълния ѝ замисъл се е осъществила, през юни 2022 г. Елизабет II все пак успява да се види с част от правнуците си, включително за първи път с малката Лилибет, която носи нейното семейно прозвище. Тези кратки, но значими моменти придобиват още по-голяма тежест на фона на усещането за предстоящ край, което според Хардман вече било осезаемо в обкръжението ѝ.

Лятото на 2022 г. преминава под знака на постепенно оттегляне и равносметка. Макар официалната причина за смъртта ѝ да е посочена като „старост", близки до двореца говорят за редица здравословни проблеми, които тя понасяла с характерното си достойнство и дискретност. В последните си седмици кралицата продължава да изпълнява задълженията си, но същевременно урежда важни въпроси и сякаш се подготвя за неизбежното.

На 8 септември 2022 г. Елизабет II си отива на 96-годишна възраст, след повече от седем десетилетия на трона. Тя е най-дълго управлявалия монарх в британската история. След нейната смърт короната преминава към сина ѝ Чарлз III, но споменът за нея остава не само в институционалната памет на държавата, а и в тихите, лични мигове, които тя е искала да сподели със своето семейство.