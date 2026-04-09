Istituto Marangoni с презентация и лекция за приложението на AI в креативната сфера на 18 април от 11:00 ч. в Grand Hotel Millennium Sofia.

Дигиталната трансформация и навлизането на изкуствения интелект променят из основи пазара на труда. В този контекст образованието също се адаптира с бързи темпове, а Istituto Marangoni се утвърждава като един от лидерите, които успешно интегрират изкуствения интелект в обучението по мода, дизайн и изкуство.

Освен традиционните бакалавърски и магистърски програми, институтът предлага и професионални курсове, фокусирани върху теми като Artificial Intelligence, дигитални иновации и нови бизнес стратегии – умения, които все по-често се оказват решаващи за успешна кариера в креативната индустрия.

За тези и други възможности в творческата индустрия, ще имате възможност да научите по време на специализирания семинар на Istituto Marangoni в София.

Презентация и лекция за AI в дизайна с представител на академията

Istituto Marangoni ще представи своите програми на специално събитие в София на:

18 април от 11:00 ч. в Grand Hotel Millennium Sofia

Още от създаването си Istituto Marangoni следва ясна мисия – да подготвя професионалисти, които не просто следват тенденциите, а ги създават. Това ясно личи от впечатляващия списък с възпитаници, сред които са утвърдени имена като: Dario Vitale (Versace), Rocco Iannone (Ferrari) и Francesca Nicoletti (Miu Miu).

Събитието ще включва презентация на учебното заведение и интерактивна лекция за бъдещето на дизайна с участието на специален гост-лектор от академията.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с различните специалности, възможностите за стипендии и предимствата на обучение в кампусите на института в Милано, Флоренция, Париж и Лондон, както и в бързо развиващите се креативни центрове като Мумбай, Дубай, Шанхай и Маями.

Образование в директна връзка с индустрията

През десетилетията Istituto Marangoni е обучил над 45 000 студенти, като 91% от завършилите намират професионална реализация до една година след дипломирането си.

Институтът развива активни партньорства с водещи компании като Dolce & Gabbana, Dior, Cartier и Vogue Italia, които осигуряват стажове и реални кариерни възможности.

Първа по рода си бакалавърска програма в индустрията на красотата

Особено значимо е и най-новото партньорство на Istituto Marangoni с L'Oréal Italia, довело до създаването на първата акредитирана бакалавърска програма, изцяло посветена на индустрията на красотата, която стартира през октомври – още един пример за това как образованието се адаптира към динамично променящите се нужди на пазара.

Стипендии за български кандидати

По време на събитието ще бъде представена и възможността за кандидатстване за стипендия до 50%, насочена към кандидати за магистърски програми в направления Fashion и Design.

Събитието в София е безплатно, но местата са ограничени. Възможност за регистрация