Кралица Елизабет до последно не вярвала, че принц Андрю е замесен с Епстийн

Неотдавнашният арест на Андрю по подозрение в злоупотреба със служебно положение поднови дебата относно връзките му с Джефри Епстийн и доколко британското кралско семейство е било осведомено за това.

Според някои източници кралица Елизабет II е предоставила средствата, с които Андрю е уредил гражданския иск с ищцата Вирджиния Джуфре. Според „RadarOnline", покойната кралица Елизабет II до последно не е вярвала, че Андрю е замесен с Джефри Епстийн.

Източник от кралското семейство е заявил пред медията:

„Кралицата си отиде от този свят, вярвайки, че любимият ѝ син Андрю е невинен по отношение на престъпленията, свързани с Епстийн – тази ѝ вяра никога не се разклати, дори когато натискът от всички страни се засили."

Източникът добави: „За нея това беше нещо дълбоко лично. Тя виждаше Андрю преди всичко като свой син и това определи начина, по който възприемаше обвиненията".

Кралският биограф Хюго Викерс пише в предстоящата си книга „Кралица Елизабет II":

„Въпреки катастрофалното интервю на Андрю в „Newsnight" и други очевидни разкрития, кралицата не вярваше, че той се е държал неподобаващо. За щастие тя не доживя да види развръзката".

Но кралицата все пак била силно разстроена от обвиненията.

„Проблемите на Андрю причиниха на кралицата значителна тревога през последните години от живота ѝ. Тя беше дълбоко загрижена за бъдещето му. Една от идеите, която се оформи през последната година от живота ѝ, беше да се създаде фондация, която Андрю да управлява".

Въпреки това, книгата настоява, че макар кралицата да се е опитала да защити сина си и да е била разтревожена от обвиненията, тя не е вярвала, че те имат някаква основа.

Кралицата е предприела стъпки, за да накара сина си да се оттегли от активните си кралски задължения преди смъртта си, но едва наскоро брат му, крал Чарлз, лиши Андрю от титлите му и го изгони от дома му в Роял Лодж.

Въпреки това Андрю остава осми в реда за наследяване на британския трон и в момента живее в имението на брат си в Сандрингъм.

Изданието съобщава още, че кралицата години наред е „затваряла очи" пред поведението на сина си, което варирало от „чиста глупост" до „детски изблици на гняв" и включвало „перверзно" отношение към жените.

Всичко това се случва на фона на последните съобщения на вестник „Express", че Андрю и Чарлз „никога повече няма да бъдат забелязани заедно".

Кралският биограф Андрю Лоуни сподели пред списание „Hello" за двамата братя: „Не мисля, че ще видим Андрю на погребението на Чарлз."

Крал Чарлз публикува изявление веднага след ареста на Андрю, в което се казва:

„С най-дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при заемане на публична длъжност. Сега предстои пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните власти."

Той добави: „В това, както съм казвал и преди, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и съдействие. Нека заявя ясно: законът трябва да следва своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно от моя страна да коментирам повече по този въпрос. Междувременно аз и моето семейство ще продължим да изпълняваме нашите задължения и да служим на всички вас."