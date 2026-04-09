Съдът разглежда аргументите за отмяна на присъдата на Пи Диди

Девет месеца след като съдът в Ню Йорк осъди Шон „Диди" Комбс за превозване на проститутки през щатските граници с цел организиране на секс партита под въздействието на наркотици, хип-хоп магнатът ще се яви в четвъртък пред федерален апелативен съд, за да обжалва присъдата си, съобщава „Ей Би Си Нюз".

Оправдан миналата година по по-тежките обвинения в организирана престъпна група и трафик с цел сексуална експлоатация, Комбс твърди, че съдията е наложил прекалено сурова присъда, като е взел предвид престъпленията, за които журито го признава за невинен.

„Днес той е в затвора, излежава 50-месечна присъда, защото окръжният съдия е действал като тринадесети член на журито", пишат адвокатите на Комбс в жалбата си.

Съдебна колегия от Втория апелативен съд на САЩ ще разгледа обжалването на присъдата, както и по-широкия аргумент на Комбс, че той не е трябвало да бъде осъден, тъй като сексуалните му изяви са защитени от Първата поправка.

Адвокатите му твърдят, че Комбс просто е „създавал типична аматьорска порнография", като е превозвал момичета през щатските граници, за да участват в продължителни секс партита, подхранвани от наркотици, известни като „freak offs".

Адвокатите от прокуратурата в Манхатън, които първоначално поискаха 11-годишна присъда, твърдят, че съдията е постъпил правилно, като е взел предвид насилственото отношение на Комбс към жертвите му при определяне на присъдата.

„Според Комбс, окръжният съд е трябвало да си затвори очите за това как той е извършил своите... престъпления и е малтретирал жертвите си – насилствено ги е биел, заплашвал, лъгал и ги е дрогирал", заявиха прокурорите в апелативната си молба.

След двумесечен процес миналото лято журито постанови раздвоено решение срещу Комбс, оправдавайки го по по-тежките обвинения в трафик с цел сексуална експлоатация и рекет, но признавайки го за виновен по две по-леки обвинения за превоз с цел проституция.

Въпреки че журито установи, че Комбс не е принуждавал или експлоатирал жертвите си, необходими елементи за доказване на трафик с цел сексуална експлоатация, то стигна до заключението, че той е превозвал хора през границите на щата за своите „секс партита".

Твърдейки, че са постигнали юридическа победа, адвокатите на Комбс безуспешно настояваха за освобождаването му от затвора, като аргументираха, че той вече е излежал достатъчно време в затвора в очакване на съдебния процес.

Федералният съдия Арун Субраманян отхвърли тези аргументи и постанови присъда от 50 месеца, като заяви, че Комбс е успял да се измъкне с насилствено и малтретиращо поведение в продължение на години.

„Съдът не е убеден, че при освобождаването му тези престъпления няма да бъдат извършени отново", заяви Субраманян, който добави, че е необходима тежка присъда, „за да се изпрати послание както към насилниците, така и към жертвите, че експлоатацията и насилието срещу жени водят до реална отговорност".

След като прекара около 14 месеца във федералния затвор в Бруклин преди процеса и произнасянето на присъдата, Комбс излежава присъдата си във федералния затвор във Форт Дикс, Ню Джърси.

Освен че тези 14 месеца са приспаднати от общата му присъда, Комбс вероятно има право и на намаляване на присъдата си съгласно Закона за първата стъпка и чрез участие в програма за рехабилитация от наркотици.

Според Федералното бюро по затворите, предварителната дата за освобождаване на Комбс е 15 април 2028 г.

Адвокатите на Комбс твърдят, че присъдата му е „незаконна, противоконституционна и представлява изкривяване на правосъдието", тъй като в нея е взето предвид поведение, за което журито е оправдало Комбс.

Те също така поискаха от съда да отмени напълно присъдата, като изтъкнаха, че проституцията, която е в центъра на делото, е била част от усилие за създаване на „типична аматьорска порнография".

„Срещите са били строго хореографирани представления, включващи костюми, осветление и други сценични ефекти. По-късно Комбс и приятелките му често са гледали филмите заедно. Такова поведение е защитено от Първата поправка", изтъкнаха адвокатите му.

„Намерението на Комбс да гледа секс сесиите на живо не може да постави превозването на други лица през държавните граници с цел секс срещу пари под защитата на Първата поправка. Ако беше другояче, всеки обвиняем, който превозва други лица, за да се занимават с проституция, би могъл да избегне отговорност просто като гледа или заснема секса", написаха прокурорите в своето изложение.