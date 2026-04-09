Защо продължават войните в Близкия Изток и кой носи отговорността

Отговора на този въпрос търси авторът на "24 часа" Мохамед Халаф в новата си книга - "Земите на вечните войни"

Светът едва успява да се съвземе от кошмара на една война и избухва нова. Сякаш конфликтите и емиграцията в търсене на защита и сигурност , военните действия и загубата на човешки животи са неизбежна част от съдба ни.

Управляващите разпалват сблъсъци от удобните си кресла зад охранявани врати, докато милиони невинни плащат високата цена на тези решения.

С тези думи изследователят и анализатор на Близкия изток д-р Мохамед Халаф - редовен автор на "24 часа", ни разкрива част от причините да напише третата си книга "Земите на вечните войни". В нея той описва генезиса им и дава обяснение на какво се дължат дългогодишните конфликти в арабския свят. Защо са станали неизменна част от историята му и са преобърнали съдбата на милиони хора. Ключовите теми в книгата са фокусирани върху най-съвременните измерения на политическата картина в ислямския свят:

• Палестинско-израелският конфликт-стогодишната война за обетованата земя

• САЩ и новият стар "Голям Близък изток"

• Разрушителната роля на Иран в Близкият изток

• Близкият изток и руската война срещу Украйна

• Новата американска революция - Близкия изток и новите войни

• Близкият изток се променя пред очите ни, в синхрон с трусовете на глобалния свят. Един съюз се разпада, друг се ражда върху неговите руини. Граждански войни избухват и бързо прерастват в конфликти с регионален и дори глобален мащаб, повличайки след себе си нови вълни от бежанци. На преден план излизат трансгранични престъпни мрежи, частни армии и прокси милиции, които допълнително разпалват напрежението. Така регионът се превръща в сцена на ескалиращо насилие и безпрецедентни кръвопролития.

Днес голяма част от хора по света живеят в непрекъснато напрежение, тревога и очакване на поредните войни в различни части на света: Газа, Израел, Ливан, Украйна, Южен Судан, може би в Тайван. Конфликти, които ще започвати ще бъдат прекратявани, държавите ще се помиряват, престъпници ще се превръщат в лидери, генерали ще получават медали, а спекулантите ще прибират милиарди долари. Само обикновените хора ще загиват заради несправедливи принципи.

Книгата "Земите на вечните войни" описва началото и причините, довели до тези процеси, разказва за войните в Близкия изток, разкрива генезиса на тези войни - конфликти, които унищожават човешки животи, изопачават историята и променят хода на цивилизацията. Единственото, което постигат са непресъхващи майчини сълзи, бедност, кръвопролития, подмяна на идентичност и съзнание.

"Никой не се е завърнал от война такъв, какъвто е бил, когато е заминал" - зловеща мисъл, описваща всяка абсурдна война, която сме можели да избегнем.

Населението на Близкия изток се върти в омагьосан кръг, който противопоставя хората едни на други и затвърждава в тяхното битие наратива за отговорността на колониализма за изостаналостта, неуспехите и войните, въпреки че мнозинството от тези държави са получили независимостта си преди повече от век и са установили свои управляващи режими, политически и социално-икономически системи. Това е отчаян опит за отхвърляне на собствената отговорност за изостаналостта, религиозните и сектантските конфликти, социално-икономическите сривове, задълбочили дестабилизацията, която ясно се наблюдава в Йемен, Египет, Ирак, Сирия, Судан, Ливан, Либия и в други арабски страни.

Новата книга на Мохамед Халаф надгражда предишните две: "Фауда. Колапсът на Близкия изток" и "Неподчинение. Ислямът и реформаторите", които анализират и обясняват процесите, довели до всички катаклизми, религиозните и етническите граждански въоръжени конфликти в ислямския свят.