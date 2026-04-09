Филм с изцяло българско участие ще се бори за "Златна палма" в Кан

Филм, сниман в Свиленград, влезе в състезателната програма на Филмов фестивал в Кан, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ). „Мечтаното приключение" (The Dreamed Adventure) на германската режисьорка Валеска Гризебах е копродукция между Германия, България, Франция и Австрия.

Лентата е копродукция между Германия, България, Франция и Австрия и е реализирана с подкрепата на НФЦ и редица европейски институции. Заснета е изцяло в България през лятото на 2024 г., в района на Свиленград, като всички роли са поверени на български непрофесионални актьори – Яна Радева, Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев и Денислава Йорданова.

Сюжетът пренася зрителите в пограничния Свиленград, където една жена се впуска в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Влизайки на негово място в рисковано начинание, тя се изправя както пред собствените си желания, така и пред тежестта на миналото си.

Режисьор и сценарист на филма е Валеска Гризебах, а съсценарист – Лиза Биервирт. Продуценти са Йонас Дорнбах, Жанин Яковски и Марен Аде, а зад проекта стои международен творчески екип с участието на професионалисти от няколко държави. Международните продажби се осъществяват от The Match Factory. Валеска Гризебах КАДЪР: Фейсбук/German Films

„Поканата за участие в конкурса в Кан изпълва мен и целия екип с огромна радост. Особено се гордея с ансамбъла от актьори и най-вече с нашата главна актриса Яна Радева. Световната премиера в Кан е огромен подарък за всички нас", споделя режисьорката.

Това е вторият филм на Гризебах, чието действие се развива в България, след „Уестърн" (2017), който също бе представен в Кан – в програмата „Особен поглед".