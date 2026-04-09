Български натуршчици във филм, вдъхновен от промените у нас и избран за Кан (Обзор)

"Мечтаното приключение" на режисьорката Валеска Гризебах е изцяло заснет в България

България отново попада в светлината на световното кино. Новият филм на Валеска Гризебах – „Мечтаното приключение", беше селектиран в конкурсната програма на Международния филмов фестивал в Кан – едно от най-престижните събития в киноиндустрията.

Филмът, заснет изцяло в България, пренася зрителя в пограничния Свиленград, където личната съдба се преплита с нелегални схеми и вътрешни конфликти. Историята проследява жена, която се впуска в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Това решение я изправя не само пред опасности, но и пред собственото ѝ минало и неизживени желания.

За германската режисьорка вдъхновението за филма идва от срещи с хора, преживели политическите промени в България през 1989 г. Именно този исторически момент – едновременно обединяващ и разделящ поколенията – стои в основата на разказа.

„Фактът, че филмът ще има своята световна премиера в Кан, е огромен подарък за всички нас", казва Гризебах.

Особено впечатляващ е изборът на актьори – всички роли са поверени на български непрофесионалисти (натуршчици). В главната роля е Яна Радева заедно със Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев и Денислава Йорданова. Този подход придава на филма автентичност и сурова емоционалност – отличителен белег в стила на Гризебах.

„Мечтаното приключение" е вторият филм на режисьорката, чието действие се развива в България, след „Уестърн" (2017), който също бе представен в Кан, в секцията „Особен поглед". С новия си проект тя задълбочава интереса си към социалните и културни пластове на региона.

Зад продукцията стоят водещи европейски компании, сред които Komplizen Film (Германия), Kazak Productions (Франция), както и българската „Мирамар филм", с подкрепата на Националния филмов център. Проектът е реализиран с участието на широк международен екип и финансиране от редица европейски филмови институции.

Селекцията в конкурсната програма на Кан не е просто успех за един филм – тя е знак за нарастващото присъствие на България в европейското и световното кино. „Мечтаното приключение" обещава не просто история, а дълбок и личен поглед към прехода, идентичността и цената на изборите, които правим.